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武統台灣？中國「核武擴軍400%」的2027台海因素

彭帥#MeToo燒上中共政要「時機與對象不尋常」

財經簡訊

財經新聞組／整理

私營職缺增57.1萬 6月來最佳

薪資處理公司ADP報告，由於酒店業招聘激增，10月私營部門就業機會增加，當月增加57.1萬個職缺，超過《道瓊》預期的39.5萬個，略高於9月下修的52.3萬，為6月來最佳就業數字。休閒酒店業增加18.5萬人，推動服務業職缺增加45.8萬個。

福特汽車將強制員工接種疫苗

福特汽車將要求美國全職員工在12月8日之前接種疫苗，否則將面臨無薪休假。福特汽車2日向旗下大約3萬2000名全職員工發送一則關於該規定的訊息。公司發言人布倫特利(Monique Brentley)表示，福特將考慮為無法接種疫苗的員工提供宗教和醫療豁免。

富國銀行坦承監管問題短期難解

富國銀行本周向美國證券交易委員會(SEC)提交最新文件指出，在滿足許多美國監管機構的要求方面「可能會遇到問題或延誤」。這與該行之前表示「也許」會遇到延誤的用語相比，展現出微妙但有意義的轉變。市場分析認為，這代表該行被迫凍結資產在2017年水平的問題需要更長時間解決。

晶片荒見紓解 福特10月銷量回升

福特汽車的美國銷售顯示出從車用晶片持續短缺中復甦的正面跡象。10月新車銷量為17萬5918輛，同比下降4%，但跌幅遠小於前幾個月。這也是4月以來銷量最好的單月數據，也是自5月以來該公司首次年減率未達兩位數。此外，汽車瘤存較上月增加7000輛達24.3萬輛。

Allbirds掛牌 漲逾90% 估值30億

製鞋商Allbirds於3日以代碼BIRD在那斯達克掛牌上市，股價飆升92.4%，估值超過30億元。該公司以其環保羊毛運動鞋和便鞋而聞名，一天前宣布釋出2020萬股，定價每股15元，募集約3.03億元。3日以21.21元價格開盤。在IPO前，Allbirds已發行1920萬股股票，價格在12元至14元間。

退出房屋買賣 Zillow股價暴跌

Zillow因無法準確預測房價而宣布退出房屋買賣業務，股價暴跌22.93%。Zillow曾因在紅火的房市中處於中心地位而成為疫情下大贏家，但自2月以來股價已跌掉三分之二，達16個月來最低點。雖然其核心網路市場繼續成長並有實質收入，但第3季淨虧損超過3.28億元，受其即時購買部門iBuying拖累。

汽車 美國 股價

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