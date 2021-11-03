聯準會著手制訂後疫情政策 平衡升息與通膨 鮑爾挑戰大

鮑爾對未來Fed政策的規畫任重道遠。（路透）

當聯準會(Fed)3日結束會議時，它不僅是縮減購債規模，也將為後疫情 時代的未來制訂政策路線。

幾乎所有關心這些事情的人都預計，決策單位聯邦公開市場委員會(FOMC)將宣布減少每月購買的債券數量。最快可能在11月底前就開始。

Fed將因此逐步擺脫對經濟的歷史支持水平，進入一個新的體制，它仍會使用政策工具，但手筆將小得多。

即使削減每月1200億元債券購買規模的訊息已經充分傳達，但Fed在溝通未來走向方面仍然存在風險。

一直談論縮減，會讓投資人對即將到來的升息 感到緊張。避而不談，又會讓市場認為Fed無視通膨威脅。FOMC和主席鮑爾 (Jerome Powell)必須避免過於樂觀和過於悲觀的風險。

前Fed資深顧問、現任耶魯大學管理學院教授英格利許(Bill English)說，「各種結果都有可能。他們需要敏捷和快速反應。」「我擔心市場會認為他們正在穩步減少購債，然後在應該不會的時候開始升息。他們可能必須快速採取行動，但又不得不慢慢升息。」

就目前情況而言，市場押注第一次升息將在2022年6月，然後在年底之前至少升息一次，也許兩次。在最新的預測中，FOMC成員表示不太可能將升息延後到次年。

對鮑爾來說，他的會後新聞發布會應該是一個強調Fed沒有預設路線的機會。

英格利許說，「他需要注意到兩者都存在風險。當然，目前的通膨可能會比Fed預期的更久。」「希望他會承認存在下行風險，財政政策將會收緊很多。」

事實上，在Fed開始縮減其貨幣政策之際，國會在疫情危機期間向經濟注入超過5兆元後，能提供的協助越來越少。

布魯金斯學會Hutchins財政和貨幣中心開發的一項指標顯示，即使財政支出在2021年初為經濟增加近7.9%的流動性，但已經師老兵疲，到2022年年中將減少近3.8%。這使得Fed面臨的情況更具挑戰性。