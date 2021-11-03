對通膨擔憂加劇 投資人預期Fed將加快升息腳步

因對通膨的擔憂加劇，調查顯示，投資 人預期聯準會(Fed)將在3日宣布縮減購債規模，並比之前預測的更早開始升息 。

根據CNBC的調查，絕大多數受訪者預測Fed將在3日聲明中宣布減少每月資產購買量，並於11月開始縮減規模。預計Fed將每月1200億元的美國 國債和抵押貸款支持證券(MBS)購買量減少150億元，並在明年5月結束購債。

上次調查，受訪者將首次升息的預測日期從2022年12月提前至2022年9月。但9月調查出現更激進的預期：在25名受訪者中有44%認為Fed將在7月前升息，代表在結束購債短短幾個月後就會開始升息。

對Fed將逐步縮減購債和升息的預期引起許多受訪者的批評：60%的受訪者認為通膨是個相當大的擔憂，Fed現在就應該停止所有資產購買。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)表示：「Fed目前應對通膨的想法是，在明年7月前將資產負債表從8.5兆元降至約9兆元，並且維持利率為零。」他指出，Fed將在逐漸縮減購債的同時繼續增加其資產負債表，「通膨和債市的反應仍強過Fed。」

這種批評也遍及Fed升息過於緩慢。

Brean Capital首席經濟顧問萊汀(John Ryding)表示，「在某個時機Fed將被迫加快升息時刻表，否則將面臨失去信譽的風險。」

聯邦基金期貨市場6月首次升息的概率為58%，12月第二次升息的概率為73%。

受訪者表示，由於對通膨的擔憂已成為經濟面臨的第一大風險，因此呼籲Fed加快緊縮政策。

對2021年消費者物價指數(CPI)的預測連續第7次上升，預計年增4.8%，高於9月的4.4%。預計2022年CPI將上漲3.5%，高於9月調查時的3%，更凸顯通膨將進一步超越Fed 2%的目標。