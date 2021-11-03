投資人對年底反彈有信心 股指連三日創高

在聯準會(Fed)作出重要政策決定前，史坦普500指數 2日再創歷史新高，因為強勁的企業獲利讓投資人對年底反彈充滿信心。

道瓊工業平均指數上漲138.79點或0.39%至3萬6052.63點，再創新高。史指上漲16.98點或0.37%至4630.65點，同創新高。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲53.69點或0.34%至1萬5649.6點。這是三大股指連續第三個交易日收創歷史高點。

小型股指標羅素2000指數微升，也創下新高收盤紀錄。

輝瑞上漲4.15%，該製藥商第3季獲利超出預期。它還提高2021年營收 和每股獲利預期。

在調升年度財測後，Under Armour飆升16.47%，代表該公司在CEO弗里斯克(Patrik Frisk)領導下，在改善品牌形象方面取得明顯進展。

DuPont de Nemours上季營收和獲利都超過預期，股價上漲8.79%；雅詩蘭黛(Estee Lauder)也因獲利和營收優於預期而上漲4.09%。

特斯拉 在10月底大漲後暫時降溫。這家電動車製造商股價下跌3.03%，但過去一個月上漲逾50%。之前報導指稱，該汽車製造商因通訊問題而召回1萬1700輛車，而創始人馬斯克(Elon Musk)也推文表示特斯拉尚未與租賃巨頭赫茲簽訂合約。