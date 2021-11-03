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小型股向上突破 提供大型股助力 有利大盤

財經新聞組╱綜合報導

11月初始，小型股大漲。以小型股為代表的羅素2000指數1日上漲近3%，遠高於微升的史坦普500指數。今年來小型股表現落後於大型股，上漲19%，而史指漲幅為23%。

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)認為，小型股的漲勢將會持續，並為大型股的漲勢提供進一步助力。他把這種作法稱為「押小看大」。

他指出，「現在羅素2000小型股指標出現9個月來全新突破走勢，這將成為2022年上半年股市的內部推力。」「自1979年以來每3個月滾動平均來看，只要羅素指數上漲，史指也上漲的機率達到92%。因此，這不是兩者擇一的問題，也不是輪轉交替。」

小型股大多是更具周期性的股票，在經濟健全和呈現成長時表現往往優於大盤。IWM Russell 2000 ETF本季上漲7%。

沃德說，「小型股走勢在突破之前已經連續9個月持平，這對整體牛市來說是個好兆頭，為全盤反彈提供了最佳理由。」

他補充說，其中最可能推動突破的一個成份是動能股，「觀察股票代碼DWAS的小型動能ETF，它的表現相對於指標羅素2000更佳。建議投資人堅持下去。」

BK Asset Management外匯策略總經理施洛斯伯格(Boris Schlossberg)同意小型股表現應該會更好，尤其是如果這些公司能夠承受得住通膨的話。

他說，「最終仍要歸結於小型股未來是否具有一定的定價權。而且基本上2022年的整個看多論點是經濟恢復到疫情前水平，但勞動力水平仍然未能復甦，因此生產力的提高將會非常巨大。這將帶來更好的獲利。」

根據FactSet的數據，IWM ETF預計在2021財年產生每股7.16元的獲利，較2020年的每股2.83元反彈。

指數 股票 疫情

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