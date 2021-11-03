雖未簽約 特斯拉 開始交車赫茲

即使特斯拉CEO馬斯克推文表示尚未簽約，但赫茲表示特斯拉已經開始向其租賃車隊交車。馬斯克在推特上表示，他想「強調雙方尚未簽署任何合約」。他還表示，「與赫茲合值對特斯拉的經濟影響為零」，因為它將「僅以與一般消費者相同的獲利率向赫茲出售汽車」。

Netflix推出5款手機遊戲

Netflix推出其手機遊戲，展開串流媒體全新業務，以尋找其他方法來獲得和留住用戶。用戶可以選擇在App上玩5種不同的遊戲，包括「怪奇物語：1984」、「怪奇物語3：遊戲」、「射籃」、「紙牌爆炸」和「蹺蹺板」。這些遊戲將先在Android手機上推出，之後在蘋果iOS上架。

明年成本大增 Bloomin'股價 重挫

Outback Steakhouse母公司Bloomin’ Brands股價大跌10.19%，該公司表示，由於通貨膨脹，預計明年成本將增加1.7億元。估計2022年大宗商品價格將上漲10%，增加約1億元的成本。而且勞動力成本以中個位數的速度攀升，額外支出約4500萬元。最重要的是，預計基本通膨成本約2500萬元。

Avis Budget獲利佳 股價翻2倍

汽車租賃業者Avis Budget第3季業績優於預期，股票交易量飆升，股價大漲。該公司第3季每股獲利10.74美元，較Refinitiv的普遍預期高出4元。營收也超出預期。Avis Budget董事會還批准額外10億元的股票回購。該股漲幅盤中一度上漲逾200%，數度停止交易，收漲108.31%。

Under Armour獲利達預期2倍

Under Armour第3季財報強勁，每股獲利達預測值的2倍，股價飆升。這家運動服裝製造商在CEO弗里斯克(Patrik Frisk)領導下，在改善其品牌形象方面取得進展。隨著對其運動鞋和吸汗服飾的需求增加，Under Armour現在預計銷售額將比2020年增加25%，超過之前的預期。

高盛投資 的Starling 2年內上市

高盛投資的英國數位銀行Starling預計將在2年內掛牌上市。Starling的投資者包括高盛、富達投資和卡達主權財富基金，與Monzo和Revolut等其他新創競爭對手一樣，Starling僅靠一個App和一張關聯支付卡就吸引了數百萬用戶，沒有實體分行。