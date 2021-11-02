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道指首收破36000點 華爾街券商警告：要為下跌做準備

編譯劉忠勇／綜合外電
美股三大指數周二續創新高，道瓊工業指數上漲138.79點，至36052.63點，首度收36,000點以上。（美聯社）
美股三大指數周二續創新高，道瓊工業指數上漲138.79點，至36052.63點，首度收36,000點以上。（美聯社）

美國股市連續三日創下新高之際，美銀證券策略師表示，流動性充裕的時代即將結束，美股不會在歷史新高停留太久。美股三大指數周二續創新高，道瓊工業指數上漲138.79點，至36052.63點，首度收36,000點以上。史坦普500指數和那斯達克綜合指數各漲0.4%和0.3%，三大股指已連續三個交易日創下收盤紀錄。

迄今為止已有數家華爾街券商對美股榮景可能無法持久發出警告，美銀是最新一個。到目前為止，股市基本未受債市暴跌影響。強勁的企業獲利和缺乏更好投資替代品左右了投資人的風險偏好。

Gonzalo Asis在內美銀策略師周二在一份報告中寫道，「股債的這種分化不太可能持續，風險在於，隨著貨幣政策環境向不利股市的方向發展，美股勢必會有所反映」。

最近一季企業獲利普遍優於分析師預期，美歐股市徘徊於記錄高點附近。隨著市場估值越來越接近極端，加之經濟指標顯示全球經濟成長減速，更多策略師開始警告，聯準會減碼及潛在升息的可能性可能會剝奪市場過剩的流動資金。

美銀行策略師指出：「我們認為，在日益不利的政策環境下，沉迷於央行流動性的市場一定會被迫重新定價，不過是時間早晚的問題罷了。」

其他一些機構也持類似的看法。摩根士丹利的Michael Wilson在周日一份報告中寫道，「隨著聯準會開始收緊貨幣政策，加上企業獲利增速到明年會進一步放緩，有些公司甚至可能轉為負成長，股市的基本面正在惡化」。

Wilson說，市場現在上漲是因為散戶手頭有過剩的現金，而機構投資者由於技術原因而保持充分投資。

其認為，「這種看漲趨勢可以保持到感恩節，但不會持續太久」。

不過，看多股市的仍不在少數。高盛策略師仍然建議重押股票，認為在債券殖利率較低的情況下，除了股市之外別無選擇，他們仍然認為明年成長將保持健康水準。

投資 指數 美股

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