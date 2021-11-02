11月首日全走升 三大股指創新高

在成功擺脫史上艱難的季節性走勢後，美股在11月的第一個交易日小幅上漲，再創新高。

道瓊工業平均指數 上漲94.28點或0.26%至3萬5913.84點，受惠於波音和道氏的上漲，收創新高。史坦普500指數上漲8.29點或0.18%收4613.67點，同創歷史新高。以科技為主的那斯達克綜合指數上漲97.53點或0.63%收1萬5595.92點，也創下歷史新高。

小型股指標羅素2000指數上漲2.6%，為8月27日以來最佳表現。

特斯拉 上周成為市值1兆元的公司，本周繼續上漲，漲幅8.49%。投資人近日蜂擁押注特斯拉期權。

福特汽車和西方石油 (Occidental Petroleum)等與經濟復甦相關的股票也走高。福特上漲5.09%，西方石油上漲3.28%。航空公司和零售商大多走升，而大型科技股表現不佳。

Fed將於2日和3日展開為期兩天的會議。外界普遍預計Fed將宣布開始縮減每月1200億元的債券購買計畫，並在明年年中之前完全結束。

本周另一件大事將是5日的10月就業報告，隨著新的新冠病毒病例繼續下降，該報告可能會顯示徵才情況有所改善。接受《道瓊》調查的經濟學者預計，繼9月微增19.4萬人後，非農就業人數將增加45萬人，失業率將小幅下降至4.7%。