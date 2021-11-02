民調：通膨高漲 經濟信心變差

一項最新民意調查發現，過去一個月美國 人對經濟的看法明顯惡化，近半數預計明年會更加惡化。

根據美聯社與NORC公共事務研究中心共同進行的民意調查，只有35%的美國人認為經濟良好，而65%認為很差。9月調查時有45%認為經濟良好，10月數據重回1月和2月疫情 全美肆虐時的水準。

全美商品成本、尤其是汽油價格正在上漲，而全球供應鏈瓶頸使得從家具到汽車的所有商品變得更加難以購買。

大約半數美國人(47%)現在表示預計明年經濟會變得更糟，而只有30%認為會好轉。在2月和3月進行的民意調查中，情況完全不同：44%預計未來一年經濟會好轉，只有32%表示會變得更糟。

今年初，70%民主黨人預計經濟會好轉，現在只有51%這樣認為。認為經濟會變得更糟的共和黨人比率從今年初的59%增加到74%。

即使美國人對經濟前景看法惡化，但民調發現他們對自己的財務狀況仍然相對樂觀。調查發現，65%的美國人表示個人財務狀況良好，這個數字自疫情開始之前至今一直保持不變。不過仍有24%表示他們認為明年個人財務狀況會變得更糟，高於今年初時的13%。

調查還顯示，疫情有助於提高勞工的議價能力：36%的美國人非常或非常有信心，如果願意，他們可以找到一份好工作。2020年3月的調查只有25%的人這麼認為；2019年6月的調查為30%。另有35%表示至少有一定的信心。

有49%的美國人現在表示，有信心隨時可以支付意外的1000元帳單 ，高於2020年3月的36%和2019年6月的40%。

然而，與白人相比，黑人和西裔之間的經濟不平等仍然存在。美國白人比黑人或西裔美國人更可能對支付意外帳單或醫療費用的能力充滿信心。