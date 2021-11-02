我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對戰SpaceX 亞馬遜計畫2022年Q4發射網路衛星

累了嗎？拜登參加氣候峰會又被拍到打瞌睡

聯邦承包商 疫苗強制令有彈性

財經新聞組／綜合報導
西南航空等聯邦承包商對疫苗規定獲較大彈性空間。（路透）
西南航空等聯邦承包商對疫苗規定獲較大彈性空間。（路透）

根據白宮發布的最新指南，聯邦承包商將有更大的迴旋餘地來執行拜登總統的疫苗規定，從IBM、波音到食品服務提供商等聯邦承包商將可彈性決定如何對拒絕接種疫苗的員工執行相關要求。

指導指出：「受規範的承包商可自行決定在工作場所拒絕接種疫苗且未提供證明或申請豁免的員工進行適當執法手段。」這項新規定影響數百萬勞工。

拜登於9月9日發布行政命令，要求聯邦承包商在12月8日前確切執行員工接種新冠疫苗並遵守口罩強制令和保持社交距離

但資深政府官員明確表示，12月8日不會是承包商讓所有員工全面接種疫苗的截止日期；但承包商必須證明它們已努力確保員工接種疫苗，並制訂計畫以確保在工作場所遵守口罩和社交距離規定。

一位資深政府官員說，聯邦承包商不必在截止日期前出示疫苗接種率證明，但不遵守規定可能會失去聯邦合約。

資深行政官員表示，聯邦政府將接受承包商對具有宗教信仰或醫療狀況的員工判定。當員工開始工作時，聯邦承包商無需對其做出最終判定。

但是，根據指導方針，聯邦承包商必須要求申請豁免疫情證明的員工仍須遵守有關戴口罩和保持社交距離的規定。

包括西南航空和美國航空等一些大型航空公司以及航太巨頭波音在內的聯邦承包商表示，員工必須在12月8日截止日期前接種疫苗或申請豁免。

部分勞工團體反對這項規定，包括美航和西南航空的機師工會。後者試圖申請禁止執行該規定，但德州一名聯邦法官上周駁回請求。

美航和西南航空高管對這項規定的態度出現緩和，敦促員工如果不打算接種疫苗就申請宗教或醫療豁免，並表示不希望因此解雇員工。西南航空上月放棄讓正在申請豁免的員工休無薪假。該公司高管表示，預計該指令不會影響假期期間的航班。

疫苗 社交距離 口罩

上一則

雙11「貓狗大戰」 提前開打 京東4小時狂銷逾1.9億件

下一則

通膨惡化徵兆？小麥價格創9年來最高 棉花逼近10年高點

延伸閱讀

「瞌睡喬」累了嗎？拜登參加氣候峰會又被拍到打瞌睡

「瞌睡喬」累了嗎？拜登參加氣候峰會又被拍到打瞌睡
「Let's Go Brandon」是辱罵拜登？保守派流傳暗語暴紅

「Let's Go Brandon」是辱罵拜登？保守派流傳暗語暴紅
拜登民調下滑 4成民主黨支持者2024想換人

拜登民調下滑 4成民主黨支持者2024想換人
為川普退巴黎協定致歉 拜登誓領導對抗氣候變遷

為川普退巴黎協定致歉 拜登誓領導對抗氣候變遷

熱門新聞

房市泡沫可能重現，但沒有人注意。（路透）

2007年房市泡沫殷鑑不遠，至今仍未記取教訓

2021-10-27 17:43
好市多可隨時退貨，可使用會員卡查看購買詳情，不必保有收據。路透

網購商品退貨 6家最容易

2021-10-25 16:48
臉書（Facebook）28日宣布公司名稱改為「Meta」。 (路透)

股民又買錯了 臉書改名居然讓這家公司一度瘋漲26%

2021-10-29 00:51
「女股神」伍德認為，三大通貨緊縮力量將抑制通膨。 路透

女股神伍德：三大通縮力量將抑制供應鏈受阻引發的通膨

2021-10-25 07:25
目前魷魚幣的推特帳戶，已受到平台限制，導致魷魚幣暴跌。圖擷取自推特

推特帳號遭關閉 魷魚幣暴跌逾99%

2021-11-01 10:37
臉書公司改名為Meta，宣稱要打造結合虛擬實境、擴增實境及其他新科技的「元宇宙」。（路透）

臉書谷歌玩改名、推新招 專家：都是為了賺你的錢

2021-10-29 12:50

超人氣

更多 >
密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末

密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末
中國將再造5個「天眼」 領先全球50年

中國將再造5個「天眼」 領先全球50年
河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉
因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」
馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？

馬斯克推特吟曹植「七步詩」 網：感嘆加密貨幣消長？