聯邦承包商 疫苗強制令有彈性

西南航空等聯邦承包商對疫苗規定獲較大彈性空間。（路透）

根據白宮發布的最新指南，聯邦承包商將有更大的迴旋餘地來執行拜登總統的疫苗 規定，從IBM、波音到食品服務提供商等聯邦承包商將可彈性決定如何對拒絕接種疫苗的員工執行相關要求。

指導指出：「受規範的承包商可自行決定在工作場所拒絕接種疫苗且未提供證明或申請豁免的員工進行適當執法手段。」這項新規定影響數百萬勞工。

拜登於9月9日發布行政命令，要求聯邦承包商在12月8日前確切執行員工接種新冠疫苗並遵守口罩 強制令和保持社交距離 。

但資深政府官員明確表示，12月8日不會是承包商讓所有員工全面接種疫苗的截止日期；但承包商必須證明它們已努力確保員工接種疫苗，並制訂計畫以確保在工作場所遵守口罩和社交距離規定。

一位資深政府官員說，聯邦承包商不必在截止日期前出示疫苗接種率證明，但不遵守規定可能會失去聯邦合約。

資深行政官員表示，聯邦政府將接受承包商對具有宗教信仰或醫療狀況的員工判定。當員工開始工作時，聯邦承包商無需對其做出最終判定。

但是，根據指導方針，聯邦承包商必須要求申請豁免疫情證明的員工仍須遵守有關戴口罩和保持社交距離的規定。

包括西南航空和美國航空等一些大型航空公司以及航太巨頭波音在內的聯邦承包商表示，員工必須在12月8日截止日期前接種疫苗或申請豁免。

部分勞工團體反對這項規定，包括美航和西南航空的機師工會。後者試圖申請禁止執行該規定，但德州一名聯邦法官上周駁回請求。

美航和西南航空高管對這項規定的態度出現緩和，敦促員工如果不打算接種疫苗就申請宗教或醫療豁免，並表示不希望因此解雇員工。西南航空上月放棄讓正在申請豁免的員工休無薪假。該公司高管表示，預計該指令不會影響假期期間的航班。