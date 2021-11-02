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能源再領漲 前景仍看好

財經新聞組／綜合報導

能源類股上月再度引領風騷，在史坦普500指數中表現僅次於消費性非必需品，10月上漲10%，全年上漲52%。

由於油價飆升，重量級個股雪佛龍(Chevron)和埃克森美孚(Exxon)財報獲利優於預期。上周初，西德州中質原油(WTI)觸及2014年10月以來最高水平。

Federated Hermes投資組合經理人夏瓦隆(Steve Chiavarone)表示，能源商品應該會繼續上漲並進一步推動能源股價格：「年初時我們就曾預測WTI上看90元，至今仍然認為這是絕對可能的。」

今年年初WTI原油價格不到50元，1日報每桶84元。上周一度攀升至85.41元高點。

夏瓦隆說，「過去7年每當油價升至60元，產油商就會介入，打開產能，把價格推回40元。」「現在這麼做也很難壓低油價。過去幾年投資不足，去年需求消失，新政府改變監管，激進投資人不鼓勵探勘和生產，所有這些都意味著德州的氾濫供應於事無補。」

至於4日的OPEC+會議，他預計不會出現預測油價漲勢發生重大轉變的戰略變化，「OPEC將操控油價穩步走高，以在多年價格偏低後補充其金庫。所以漲勢會持續，最終有利於能源類股。」

Piper Sandler首席市場策略師強生(Craig Johnson)也認為能源股將有更多收益，XLE能源ETF的技術面走勢看來很有建設性，「以5年線來看，它呈現出一個很好的下降趨勢逆轉，正在形成上升通道。任何短期小幅下跌都值得買入。」

他強調62元至64元是下一個阻力區。該ETF 1日收於58.46元。

強生表示，石油似乎也準備繼續上漲，「冬季即將到來，從油價走勢圖來看，WTI肯定會高於90元。」「可能更接近110元到115元。」

以強生最低110元的預測值計算，原油還有31%的上漲空間。

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