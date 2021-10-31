名家觀點／轉左轉右 還不如左右混合

自新冠肺炎疫情 爆發以來，人們除了辛苦抗疫、謀求最基本的生存權外，期待政府能給予經濟支持的願望也是前所未見的強烈，從2020年末美國總統大選 由訴求「重建美好未來」的拜登勝出，到2021年德國大選由中間偏左的社民黨以微幅差距勝出，都標誌著政壇往左走的風向；不過，最引世人矚目的焦點，仍是挾「共同富裕」、進一步向左傾的中共政權，其核心訴求除了收入平等之外，為了與眼下的世界局勢接軌，當局者也把部分市場經濟的概念納入，美其名可謂別具特色，實務上則是現實考量，畢竟政治光譜不論左右，開出的支票都要能兌現才行，也因此經濟上的左派右派，其實大多是混合式的組合。

可是，重平等的左派要求政府介入干預，重效率的右派要求讓市場自由化，本質上就像感性與理性一樣、是互為矛盾的兩端，怎麼融合便是藝術了。多數人心中真正的選擇其實是視時代背景而波動的，例如疫情讓經濟深陷泥沼，ㄧ般民眾要走出困境得一定程度上仰賴政府的轉移性收入，但關鍵在於獲得補貼後，是否可以重新起身、加入市場，接受市場效率的洗禮，尋求經濟的自主。

這一過渡似乎很難獲致全面性的成功，美國在疫情期間給予的失業救濟金在今年5月後慢慢退場，直到9月初全面結束，就曾被右派的共和黨人以無益就業市場抨擊之，對此英國經濟學人雜誌曾對此進行調查，發現停止請領失業救濟未必與勞動市場的復甦畫上等號，倒是因此擔憂生計的民眾比例大幅走高，公共政策的善意反成醞釀道德風險的溫床了。

如同今年以來國際貨幣 基金會（IMF）在幾次「財政監測報告」提出層次漸進的觀點，後疫情時代研究機構、金融市場看待財政風向的眼光其實都各自有些質變，或多或少與當初挾人氣當選的執政者立場已有不同。

以IMF報告立場為例，今年1月強調各國政府的支持至關重要，4月時進一步呼籲政策須因地制宜、致力於縮小人們在獲得高質量公共服務的差距，到了10月則是要求加強公共財政的公信力，這期間政府債務的價格上上下下，各國轉左的經濟政策不僅在國內引起了公共債務爭論的白熱化，在投資市場上也面臨了挑戰。

於是，最新消息顯示美國總統拜登將「重建美好」支出法案的金額降至1.85兆美元，較原先規劃縮水了四成；至於歐洲，近期歐盟針對「穩定與增長協定」啟動了公開徵詢、擬修改財政規定的工作，這對目前財政權仍掌握在各國手中的實質意義雖然不大，然卻是疫情下經濟左傾的實證之一。

此外，上月傳出美國白宮將提名康乃爾大學法學教授Saule Omarova為美國貨幣監理署（OCC）署長，市場以Omarova曾鼓吹雖蘇聯時期的經濟體制，擔憂其所推動的銀行改革可能會不利華爾街的「大銀行」；然相較於財政轉左，貨幣風向不見得也須如此，下屆聯準會主席的人選、以及負責監管業務的副主席出現空缺，搞不好也會被拿來用作制衡左派的設計，畢竟能夠像現任財政部長、也是前聯準會主席葉倫左右通吃的人選不多，一個能夠混合左右兩派的主席或許更是一時之選。