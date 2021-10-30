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與Epic打官司 蘋果發現新對手是索尼、Xbox、任天堂

財經新聞組╱綜合報導
與Epic對簿公堂後，蘋果發現最新對手是遊戲機業者。（路透）
與Epic對簿公堂後，蘋果發現最新對手是遊戲機業者。（路透）

在最新的監管文件中，蘋果表示其遊戲平台產品的最大競爭對手是索尼Playstation、微軟Xbox和任天堂。

之前，蘋果在智慧手機上的對手是谷歌的安卓系統，個人電腦的對手是微軟Windows。

在今年稍早與Epic Games進行的備受矚目反壟斷審判中，蘋果的競爭對手成為討論焦點。蘋果抗辯宣並未壟斷，因為與App Store競爭的其他平台也提供Epic的遊戲Fortnite進駐。

當時，蘋果並未在其提交SEC的文件中將遊戲機列為競爭對手。

最終，法官裁定蘋果在「行動遊戲」市場上沒有壟斷地位，但命令該公司改變其商業作法，並允許開發商提供非蘋果的支付方式。Epic Games和蘋果正對該裁決提出上訴。

蘋果的最新申報文件也透露出該公司靠手機和平板電腦遊戲賺了多少錢。

根據Epic Games審判的法院裁決，App Store大約有70%營收來自遊戲App，而這些金額是由不到10%的App Store用戶產生的。

蘋果在產品決策方面也越來越迎合遊戲玩家。在9月發表全新iPhone 13 Pro機型時，特別強調遊戲玩最重視的螢幕可以提高刷新率功能。

根據估計，蘋果App Store 2020年總銷售額超過640億元。《華爾街日報》日前報導，蘋果的遊戲獲利比微軟、任天堂、動視暴雪和索尼等公司都要多。

蘋果在其年度文件中警告投資人，可能被迫對App Store進行進一步更改，這可能會減少App下載數量並減少蘋果收取的佣金。

蘋果公司在提交美國證券交易委員會(SEC)的文件中表示，蘋果「還面臨與App Store相關的訴訟和調查，導致商業慣例生變，並可能在未來導致進一步的改變」。

蘋果財報顯示，其服務業務2021財年銷售額為684.3億元，較上年增加27%。其中除App Store外還包括訂閱、延長保修和廣告。

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