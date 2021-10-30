半導體選股 Wolfspeed、Teradyne等4支個股被點名

本周2家低調的晶片製造商股價有長足表現。前身為Cree的Wolfspeed 29日上漲超過30%，創下史上最大單日漲幅；該公司財報虧損低於預期，並發布樂觀的財測。

泰瑞達(Teradyne)是SOXX半導體ETF中表現次佳的個股，在公布上季財報後，獲Cowen調升評級至跑贏大盤，UBS也將評級連升兩級至買進。

Wolfspeed和Teradyne只是最新發布財報的兩支個股，AMD和德州儀器上周也公布財報。高通、恩智浦和Skyworks等半導體個股定下周公布。

Joule Financial總裁塔特羅(Quint Tatro)表示，投資 人應該深入研究每支個股以尋找承接機會，而不是將半導體類股視為一個整體，「就以Wolfspeed來說，很多人可能還記得之前的名字Cree。它們專長在LED領域，但出售了這項業務，一頭鑽進碳化矽晶片，反而成為電動車的黃金標準。」

他說，「另一支備受關注的個股是Axcelis。它的本益比約為15至16倍，獲利可望成長約30%。」「它是一家製造半導體的公司。隨著半導體使用量增加，巨大的訂單流量應該會源源不絕。」

Laffer Tengler Investments投資長騰格勒(Nancy Tengler)則看好半導體類股中的大型股。她的首選台積電 今年表現不佳，但值得投資人等待其好轉，「台積電上季表現不錯，提高財測，即使成本上漲，它們也承諾將毛利率保持在51%至53%間，股息殖利率 為1.7%，並且每年增加約15%。」

她說，「Lam Research是另一支鮮為人知的個股。」「它上季表現不錯，將股息提高了15%，值得長期擁有。它已脫離高點並在估值水平上具有吸引力。」

Lam Research獲利超越預期，今年來上漲20%，但較6月高點下跌約16%。