不甩大型股業績糟 三股指同創新高 本月表現冠全年

美股再創歷史新高，華爾街 不顧大型股令人失望的業績，走出今年最佳單月表現。

史坦普500指數 上漲8.96點或0.19%至4605.38點。道瓊工業平均指數上漲89.08點或0.25%至3萬5819.56點。那斯達克綜合指數上漲50.27點或0.33%至1萬5498.39點。三大股指都創下歷史新高，連續4周上漲。本月那指上漲超過7%，史指上漲6.9%，同為2020年11月以來最佳。而道指上漲5.8%，為3月來最佳表現。

亞馬遜下跌2.15%，這家電商巨頭第3季獲利和營收 嚴重低於預期。該公司還針對關鍵假期發布令人失望的財測。

由於iPhone、iPad和Mac的供應限制超出預期，蘋果公司上季營收入低於預期，股價下跌1.81%。這是自2017年5月以來，蘋果營收首次低於華爾街預期。

微軟上漲2.24%，超越蘋果成為全球市值最大的上市公司。

即使大型科技股的業績令人失望，股市仍創下歷史新高。史指約有半數個股公布上季業績，其中超過80%獲利超過華爾街分析師預期。預計整體獲利將同比增加38.6%。

獲利超出預期，能源巨頭埃克森美孚和雪佛龍走升。由於來自中國的營收低於預期，星巴克股價下跌。