PCE指數年增4.4% 近31年新高

商務部報告，儘管個人收入下降，但9月涵蓋食品和能源在內的個人消費支出(PCE)物價指數上漲0.3%，同比上漲4.4%，後者為1991年1月以來最快增速。剔除食品和能源成本的核心PCE通膨率上升0.2%，符合《道瓊》估計，年增率為3.6%，與8月持平，但為1991年5月以來最高水平。

上季薪資成本升1.3% 高於預期

勞工部報告稱，第3季薪資成本攀升1.3%，高於預期的0.9%；年增率達到3.7%，略高於第1季，是2002年第2季以來的最快增速。工資和薪水上漲4.6%，而2020年9月底時的增幅為2.7%。

亞馬遜持有Rivian約20%股權

申報文件顯示，亞馬遜持有開發電動車的新創公司Rivian Automotive大量股份，以為其生產商用送貨車。截至2021年9月30日，亞馬遜持有的股權投資「包括約20%所有權權益的Rivian Automotive, Inc.優先股」，帳面價值為38億元，高於2020年12月31日的27億元。

Terran Orbital經SPAC借殼上市

小型衛星製造商兼營運商Terran Orbital準備上市，成為今年宣布經由與SPAC合併上市的最新一家航太公司。Terran將與Tailwind Two Acquisition Corp.合併，為Terran提供18億元的股權估值，合併案預計於2022年第1季完成，讓Terran在紐約證券交易所(NYSE)上市，股票代碼為 LLAP。

超越蘋果 微軟 市值登全球最高

由於蘋果財報獲利不如預期，讓微軟市值超過蘋果，成為全球市值最高的上市公司。根據收盤報價，微軟市值接近2.49兆元，而蘋果為2.46兆元。蘋果是第一家突破1兆元和2兆元市值的公司；微軟上次市值超過蘋果是在2020年；在發表最新的Windows版本後，於6月市值首次站上2兆元。

星巴克 員工水牛城組工會獲支持

星巴克員工希望在紐約水牛城3家咖啡館組織工會的努力取得勝利，但該公司仍面臨投資人對明年調薪方案的反對聲浪。全國勞工關係委員會(NLRB) 28日支持星巴克員工的要求，在3個特定地點成立工會。星巴克一直希望整體水牛城一次投票。