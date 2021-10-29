卡車拖板架 卡住全球供應鏈

美國運輸業高階主管認為，解決供應鏈瓶頸的關鍵在於卡車的拖板架。美聯社

對美國 運輸業高階主管而言，解決供應鏈瓶頸的關鍵，主要是簡單的一片鋼板加上輪子。這些用來把貨櫃運離港口的卡車拖板架，在加州 洛杉磯和長堤港，愈來愈難找得到，因為源源不絶的進口貨櫃淹沒了設施，並占住了移動貨物的必要設備。

華爾街日報報導，港口卡車協會（Harbour Turcking Association）代表南加 州港口的卡車司機，該組織高管Matt Schrap表示，從碼頭延燒到加州內陸倉庫和中西部鐵路站場的最大問題在板架。

他說，貨輪在美國最大貨櫃港外等泊位，是因為港區工人不能快速卸貨，因為碼頭堆滿卡車司機來不及載走的貨櫃，因為他們找不到板架。

以前有足夠的板架可處理數千個貨櫃，但自去年中開始，貨物大量進口，加上倉庫和其他裝卸設施的勞工短缺，導致板架長時間離開港口。根據提供租賃的廠商，南加州港口的共用板架，9月份離開港區的時間平均超過9天，是疫前的兩倍。而且許多倉庫都塞爆了，他們延長貨車卸貨時間，甚至把板架拿來當儲貨設施用。

於此同時，新板架供應短缺的問題也在加劇。今年5月，美國國際貿易委員會（ITC）向主要供給美國卡車拖板架的中國卡車底盤生產商，課徵逾200%的反補貼和反傾銷稅。