強勁財報推動 史指那指創新高

由於主要個股的強勁財報提振了投資人信心，美股繼續創下歷史新高。

史坦普500指數 上漲44.74點或0.98%至4596.42點，以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲212.28點或1.39%至1萬5448.12點，兩個指數均收於歷史高位；那指盤中更創下歷史新高。道瓊 工業平均指數上漲239.79點或0.68%至3萬5730.48點，略低於紀錄水平。

福特汽車表現突出，因財報優異而上漲8.7%，同時還提高了財測。該公司表示，晶片供應量增加使其能夠提高產量。默克和開拓重工也因獲利好轉而走高。

盤後公布財報的蘋果和亞馬遜分別上漲2.5%和1.59%，提振那指。特斯拉上漲3.78%，在獲利超過預期後繼續強勁上漲。

近半史指公司已經公布第3季財報，其中絕大多數業績優於預期。

不過財報季還是有一些弱點。由於業績令人失望，Northrop Grumman和eBay股價承壓。

部分經濟報告令人失望。第3季GDP成長2.0%，低於預期的2.8%，更遠低於第2季的6.7%。

但也有正面數據，當周首次申請失業救濟金人數為28.1萬人，低於接受《道瓊》調查經濟學者預計的28.9萬人。

華爾街也關注華府動態，民主黨和拜登 總統已就1.75兆元的社會支出法案達成協議。