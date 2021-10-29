明年升息次數 或比Fed預計更多

隨著通膨不斷升級，交易員預計聯準會(Fed)的回應會比目前所暗示的更積極。

市場開始預期Fed在2022年會升息 3次，這個可能性略高於平均水平，因為物價壓力正在上升。在Fed最近的經濟預測中，官員表示明年會傾向升息，但只有1次。

根據芝商所(CME)的FedWatch工具，交易員預計6月首次升息的可能性為65%，有51%認為第二次升息可能在9月，約51%估計2023年2月可能第三次升息。而預計2022年12月升息的最新機率原本為45.8%，但在28日早盤已經超過50%。

最新通膨數據顯示，不包括食品和能源的核心消費者物價指數(CPI)同比增加4%，以個人消費支出物價(PCE)衡量的通膨則同比增加3.6%。PCE是Fed的首選通膨指標。

高盛 表示，由於房價上漲，核心CPI與PCE之間0.4個百分點的差距可能會在未來一年擴大。

衡量租金 水平的住房成本指標占PCE的23.6%，是整體房市指標的一部分，約占CPI指標的三分之一。雖然9月租金同比僅成長2.9%，但預計明年將加速並擴大CPI與PCE之間的差距。

高盛表示，由於汽車價格上漲可能需要一段時間才能下降，以及根據勞工部CPI計算的健康保險成本「飆升」，利差還將擴大。

總體而言，高盛預測CPI將在2022年初達到5%左右，然後在年中下降至4%，到年底降至3.1%，仍比PCE高出整整1個百分點。

高盛經濟學者梅里克(David Mericle)和希爾(Spencer Hill)在報告中說，「越來越多跡象顯示，在明年年中左右縮表結束的同時，整體通膨數據將變得相當火爆。」「這增加了2022年提前升息的風險。」

大多數討論通膨的Fed官員喜歡使用通膨只是「過渡性」的說法，並宣稱一旦供應鏈問題消散並且對商品的需求超過服務，通膨就可能會消失。