臉書更名Meta 打造「元宇宙」

臉書改名為Meta，進軍元宇宙世界。（路透）

臉書 (Facebook)28日宣布將公司名稱更改為Meta。

新名稱反映出該公司在社交媒體之外不斷成長的雄心。現在被稱為Meta的臉書採用了由科幻用語「元宇宙」(Metaverse)而來的新名稱，來展現其推動虛擬世界工作和娛樂的願景。

Meta CEO查克柏格 (Mark Zuckerberg)說，「如今我們被視為一家社交媒體公司，但在我們的DNA中，我們是一家構建科技來連接人們的公司，而元宇宙是下一個目標，就像我們從社交網絡起家一樣。」

該公司將自12月1日起將其股票代碼從FB改為MVR S。

該公司7月成立一個團隊致力於元宇宙。兩個月後，該公司表示2022年將現任公司硬體部門負責人波思沃斯(Andrew “Boz” Bosworth)提升為技術長。在本周發布的第3季財報中，該公司宣布從第4季開始將硬體部門實境實驗室(Reality Labs)分拆為獨立部門。

查克柏格28日在公開信中寫道：「預期未來10年內，元宇宙將觸及10億人，承載數千億元的數位商務，並為數百萬創作者和開發者提供就業機會。」

過去幾年該公司擴大硬體投資，推出一系列Portal視訊通話設備、與雷朋(Ray-Ban)聯手研發Stories眼鏡，並推出各種版本的Oculus虛擬實境(VR)頭盔。該公司表示，增強實境(AR)和VR將成為其未來幾年戰略的關鍵要素。

該公司本周還表示，明年將花費約100億元開發構建元宇宙所需的科技。

查克柏格28日表示，元宇宙可能會在5到10年內成為主流，預計「在未來幾年元宇宙規模化之前投資數百億元」，「我們相信元宇宙將成為移動網路的繼承者。」

過去一個月，成為舉報人的前臉書前產品經理郝根(Frances Haugen)向媒體、國會和監管機構透露大量公司內部文件後，一系列新聞報導引發了臉書進行品牌重塑。