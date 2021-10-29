傳統能源股 別急著拋售

專家提醒，即使最近太陽能類股一片看好，傳統能源股仍值得持有。

熱門的景順(Invesco)太陽能ETF(TAN)本周上漲近10%，部分原因是Enphase Energy在發布第3季創紀錄的營收後飆升。過去一個月，TAN擊敗了能源特選產業SPDR基金(XLE)，上漲近22%，而XLE的漲幅為8.5%，但今年至今仍呈下跌。

Rockefeller Capital Management旗下Vios Advisors總經理巴皮斯(Michael Bapis)表示，就算石油 和天然氣類股面臨一些不利因素，包括美國 原油庫存增加，但「相信能源業的價值更高」，「它們將在經濟基本面復甦中發揮重要作用，並將成為基礎建設法案的主要受惠者之一。」

他說，「需求遠高於供應，而且冬天將至。」「當前正逢從成長型輪轉到價值型，能源將成為其中一大受惠者。而且最重要的觀察重點是估值。」

他表示，憑藉高現金餘額和有吸引力的股利，即使太陽能和其他能源興起，能源股的估值仍然「合理」，「兩者都很重要，但我們看好能源類股。」

按權重計算，XLE持股最多的是埃克森美孚(Exxon Mobil)、雪佛龍(Chevron)、斯倫貝謝(Schlumberger)、EOG Resources和康菲石油(ConocoPhillips)。

另一位交易員也不認為應放棄傳統能源類股。

Tocqueville Asset Management投資 組合經理人佩特里茲(John Petrides)表示，「目前正處於能源轉型期，仍然非常需要傳統的化石燃料，因此當前全球出現短缺。但與此同時，也不能忽視氣候變遷和對替代能源的推動。」

他建議在美國可能進行長期能源轉換的同時投資兩者，「生活中缺一不可，但正在轉向另一個；在從傳統能源轉換到替代能源時，我們不能再選邊站。」（財經新聞組）