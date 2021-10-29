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財經簡訊

財經新聞組／整理

消費支出減 上季GDP增2%

商務部報告，由於供應鏈問題和消費者支出顯著放緩阻礙了經濟擴張，美國經濟第3季以2%的速度成長，為疫情復甦的最慢增速，低於《道瓊》預估的2.8%。這也是2020第2季暴跌31.2%之後最慢的成長。消費支出占GDP約70%，在上季成長12%後，本季只增加1.6%。

首申失業金人數 疫來新低

勞工部統計，截至10月23日當周，初請失業金人數總計28.1萬人，再創疫情時期低點，優於預期的28.9萬人，續較前周的29.1萬減少。持續申領人數減少23.7萬人至224萬人，領取所有失業福利的人數減少44萬8386人至283萬人。

房貸利率上升 成屋銷售跌

全國房地產經紀人協會(NAR)統計，9月待售房屋銷售量較8月意外下降2.3%；分析師預計將小幅上漲。與2020年9月相比，銷售額下降8%。下跌的原因可能來自房貸利率上升。7月30年期固定利率房貸平均利率降至3%以下，並一直保持到9月首。然後開始上漲並超過3%，月底收於3.15%。

微軟免費資源 培訓網安人員

微軟將與美國各地的社區大學合作，提供免費資源以解決網安人員短缺的問題。該公司相信，到2025年可以將這類勞動力短缺情形減半，目標是屆時幫助培訓和招聘25萬人進入網安職場。該公司宣布將向全美社區學院提供免費課程，培訓150所社區學院教師，並為2萬5000名學生提供獎學金和資源。

亞馬遜停止客戶汽車外送

亞馬遜停止將包裹送到客戶汽車後箱的服務。該公司28日通知Prime客戶，這項名為Key In-Car Delivery的服務將「無限期中止」。亞馬遜發言人證實已停止汽車外送服務，並補充說，亞馬遜去年3月曾暫停汽車外送，之後曾想恢復，但現在將專注於外送到府並推出其他服務。

中國疫情再起 削弱星巴克營收

星巴克上季營收低於預期，因為中國新冠疫情再起削弱了銷售。第4財季淨利17.6億元或每股1.49元，調整後為每股1元，略高於Refinitiv分析師預期的99分；營收81億元，未達預期的82.1億元。淨銷售額增加31%至81億元，低於預期的82.1億元。

疫情 亞馬遜 汽車

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