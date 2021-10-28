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即使貨物塞港 假期銷售料再創新高 零售業估破8400億

財經新聞組╱綜合報導
業內普遍預測今年假期銷售將再創新高。（路透）
業內普遍預測今年假期銷售將再創新高。（路透）

根據最新預測，熱情的假日購物者會湧向零售業者的商店和網站，即使玩具、衣服和其他禮物仍然滯留在擁擠的港口。

美國零售聯合會(NRF)表示，預計11月和12月的假期銷售額將增加8.5%至10.5%，總銷售額在8434億元至8590億元間。銷售預測不包括汽車經銷商、加油站和餐館的支出。

這個數字將是歷史新高，超越去年創下的紀錄。NRF統計，去年假日銷售額比2019年增加8.2%達7773億元，因為消費者在疫情期間經由送禮彼此打氣。過去5年假日零售額平均成長4.4%。

NRF總裁兼CEO謝伊(Matt Shay)日前表示，消費者已經接種新冠病毒疫苗，習慣了疫情期間的生活，並且由於紓困資金和更多的居家時間而擁有額外資金。這些都讓2021年對於零售商來說比2020年更順利。

他承認供應鏈和勞動力短缺是問題，但表示零售商已提前規畫以確保有足夠的庫存可供出售，並且購物者已提早在10月就開始購物。

他說，「並不是說沒有利空和挑戰，但即使如此，我們還是很有信心，消費者將在今年最後一季繼續為經濟提供動力。」

謝伊說，隨著消費者對旅遊、外食和再次入住酒店感到更加安心，也將購買支持更忙碌和更多社交生活的商品。何況，從11月8日開始，完全接種疫苗的國際遊客可以訪問美國。

其他對假期的預測也相信支出會大幅增加。貝恩(Bain)、德勤(Deloitte)和萬事達卡SpendingPulse都分別預測，11月和12月銷售額預計將比去年至少增加7%。

隨著越來越多消費者習慣使用路邊取貨和外送到府服務，預計電商銷售額也將增加。在NRF預測值中，網購和其他非店面銷售額預計將增加11%至15%，達到2183億元至2262億元。高於2020年的1967億元。

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