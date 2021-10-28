復甦急劇放緩 第3季GDP成長率 恐不太好看

美國經濟復甦在過去3個月急劇放緩，因為多數產品仍然滯留在以往熙來攘往的港口，雇主找不到工人，消費者努力面對高物價。

根據《道瓊》估計，商務部在28日發布第3季國內生產總值(GDP)年增率的首次估計時，可能只成長2.8%。

雖然這種數字在新冠疫情 之前屬於正常範圍，但它將是自2020年4月出現史上最短但最嚴重的衰退之後最慢的復甦速度。

此外，本季經濟有可能根本沒有成長。亞特蘭大Fed的GDPNow跟踪器將預期調降至0.2%。

然而，經濟學者並不擔心。他們大多認為原因主要來自供應鏈 瓶頸，這些問題將在未來幾個月緩解並恢復復甦。

Natixis美洲首席經濟學者拉沃格納(Joseph LaVorgna)表示，「疲軟主要由供應扭曲造成。」「經濟基本面仍然強勁，我不認為本季會反映出未來發展方向。」

事實上，Natixis對GDP前景略呈樂觀，該公司預計將成長3.3%。不過這將較第2季6.7%大幅下降，同時也將是2020年第2季因疫情而暴跌31.2%以來的最低數字。

拉沃格納說，「就尚未完全重新開放來看，至少在旅遊和休閒活動方面情況較為健康。」

即使如此，經濟仍面臨多重挑戰。

根據高盛最近的估計，上百艘船隻被困在擁擠的加州港口，等待運送的貨物價值約240億元。同時企業難以填補空缺職位，而商品需求超過供應。根據勞工部 數據，8月有創紀錄的430萬工人離職，職缺數高達1040萬個。

供應鏈問題很快就會解決的希望渺茫。達拉斯Fed最近的調查顯示，41.3%的受訪者認為供應鏈至少需要10個月才能恢復正常，64.5%的德州企業表示已經面臨供應中斷或延遲，高於2月的35.5%。

隨著商品變得更加稀缺和材料成本繼續上升，反過來又引發接近30年來最高點的通膨。