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財報動能消退 道指止三連漲 史指觸新高後回落

財經新聞組╱綜合報導

隨著強勁的財報季動能開始消退，史坦普500指數在盤中觸及歷史新高後回落。

道瓊工業平均指數下跌266.19點或0.74%至3萬5490.69點，4天來首次下跌，主受Visa拖累。史指下跌23.11點或0.51%至4551.68點，為3個交易日來首見下跌。由於微軟和Alphabet上漲，以科技股為主的那斯達克綜合指數小漲0.12點至1萬5235.84點。

微軟獲利超過分析師預期，營收達2018年來最大成長，股價上漲4.21%。谷歌母公司Alphabet在發布強於預期的季報後也上漲4.96%。

在營收財報被一些分析師認為保守後，Visa下跌6.92%。此外，知情人士告訴《道瓊》，司法部正在調查Visa與金融科技公司間的關係。

即使第3季財報獲利和營收超過華爾街的預期，通用汽車(GM)仍下跌5.44%。波音下跌1.53%，這家飛機製造商的虧損超出預期。

股票交易App業者Robinhood財報營收遠低於預期，股價大跌10.44%，主要是由於加密交易疲軟。而推特即使獲利強勁，但由於對支出預期的擔憂，股價也下跌10.78%。

德州儀器在營收未達預期後下挫5.02%。面對供應鏈逆風，Enphase Energy在財報營收創紀錄後上漲24.65%。

營收 指數 股價

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