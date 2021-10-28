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晶片製造商上演「雙城記」 輝達和台積電走勢歧異

財經新聞組╱綜合報導

半導體類股中兩家晶片製造商正在上演「雙城記」。輝達(Nvidia)是SMH半導體ETF中最大個股，26日大漲7%再創歷史新高，因看好受惠於臉書對虛擬實境(VR)和元宇宙(metaverse)的投資。今年以來該股上漲近90%。

台積電是SMH第二大個股，今年表現截然不同，僅上漲5%，較2月的高點下跌20%。

Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)指出，「務必記住，輝達和台積電是兩種完全不同的商業模式。」「台積電是晶圓純代工；輝達是創新的無晶圓廠。臉書的投資將使輝達受益，因為它在這方面的晶片是目前最快。」

像輝達這樣的「無晶圓廠」只設計最終產品，但將實際製造外包給工廠。

Blue Line Capital總裁巴魯克(Bill Baruch)表示，被動投資也應會繼續讓輝達受益，「被動流動性的確推動了這些動能股，如果從ETF的角度來看，其中有大約700億元是輝達，而台積電只有大約15億元。」

他表示，考量到輝達正在爆發，技術面看來也更強勁，投資人應該將任何疲軟視為機會。他強調220元至230元是可以買進的支撐區域。輝達27日收於244.36元。

巴魯克補充說：「對台積電而言，它正遇到死亡交叉，可能導致一些額外的拋售，即使那斯達克和整體科技股最近幾周上漲，它也一直受到壓抑。」

台積電在8月進入死亡交叉，當時其50日移動均線跌破200日移動均線，這是個代表走勢發生變化的看跌訊號。巴魯克認為股價要升至120元以上才能重新考慮買進。該股27日報113.75元。

桑契斯補充說，潛在的輝達投資人必須對高估值感到滿意。該股的本益比為54倍，是史坦普500指數的2倍多，「輝達是一支定價很高的股票，所以如果想要以這種估值買進，就必須相信它的成長性是長期性的。」

台積電 投資 晶片

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