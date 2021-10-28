上周房貸利率 升至8個月新高

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)的數據，10月房貸利率一路上漲，上周升至8個月來最高水平。房貸需求不一，與前周相比沒有變化。符合54萬8250元上限的貸款餘額30年期固定利率房貸平均利率由3.23%升至3.3%。

Rent the Runway掛牌 估值17億

Rent the Runway 27日以每股23元的價格掛牌交易，較其IPO價格21元高出9%。開盤後的飆升使這家時尚租賃平台完全攤薄後的估值超過17億元。Rent the Runway 26日將IPO價格設在預期範圍高點。在以18至21元價格釋出1500萬股後，它以每股21元價格出售了1700萬股。

GM 指2025年絕對可超車特斯拉

通用汽車(GM)CEO巴拉(Mary Barra)表示，到2025年，GM的美國電動車銷量「絕對」可以趕上特斯拉。她表示，新產品的推出，包括即將發表的GMC悍馬皮卡和凱迪拉克Lyriq以及雪佛蘭跨界車，將幫助GM擊敗特斯拉。這些車型涵蓋在GM在2025年前至少發表30款電動車計畫中。

可口可樂 指短缺會直至2022年

可口可樂CEO昆西(James Quincey)預計到2022年貨架上仍將出現零星短缺。與其他食品和飲料公司一樣，可口可樂正在應對供應鏈中的混亂和商品成本上漲，這導致產品短缺。他表示將利用全球規模和長期合作夥伴關係來解決供應鏈問題，但是挑戰很難減輕，就像打地鼠一樣，此起彼落。

麥當勞調漲價格抵消成本上升

麥當勞上季獲利和營收超過分析師預期，因為大麥克和麥克雞塊的價格上揚抵消了上漲的成本。其菜單價格比一年前高出約6%，抵消了勞動力和商品成本的增加。高管們表示，該公司及其加盟商使用定價諮詢服務來了解客戶能夠容忍的漲幅。在美國以外，即使疫情捲土重來，但國際銷售反彈。

波音夢幻機難產 減記1.83億

波音公司表示，其787夢幻機的缺陷將導致額外10億元的成本，並且由於難以解決質量問題，每月只能生產約2架。這些問題導致它過去一年大部分時間都暫停交機。該公司在第3季財報中為此減記了1.83億元。但由於飛機銷售和交機量增加，銷售額有所改善。