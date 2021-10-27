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供應鏈大亂 準備面對「史上最貴」感恩節開銷

電池革命 下一波可能是貨輪業 助實現「脫碳」

財經新聞組╱綜合報導

漂浮在洛杉磯和加州長灘海岸外的數百艘柴油貨船不僅是供應鏈混亂的表象，同時也是每年10億公噸碳排放的源頭。

新創公司Fleetzero為這兩個問題提供了解決方案。畢業於美國商船學院的聯合創始人韓德森(Steven Henderson)和卡特(Michael Carter)正在打造電池驅動貨船，這不僅有助於脫碳，還可以利用世界各地更多港口來緩解供應鏈瓶頸.

2018年聯合國國際海事組織(IMO)設定2050年將國際航運碳排放量較2008年至少減少50%的初步目標。據Clean Air Task Force表示，要實現該目標，國際航運船隊必需過渡到淨零碳燃料。

但韓德森說，「大多數解決方案最終都會讓消費者付出更多代價。如果不是新燃料就是現有燃料的衍生物，而且成本更高。」他的結論是：讓貨船脫碳的唯一永續方法是電力，重點在於如何使其成本更具競爭力。

解決辦法是替換電池。Fleetzero正在試驗在標準20英尺貨櫃中放置電池，這些改造過的貨櫃可以為海上小型船舶提供動力。當船隻進港時，只需替換這些電池貨櫃即可。

德德森說：「讓船舶使用快速更換電池更換來補充動力，這樣就能將電池成本分攤到更多貨櫃上，從而可與柴油船競爭。」

電氣化不僅有可能解決碳問題，而且使用小型船舶有助解決供應鏈困境。德德森說，自1950年代以來，貨櫃輪越做越大，即使在疫情前降低運輸成本，但也減少了可以停靠的港口數量。

他說，「真正的限制不是船隻尺寸，而是港口深度。」「長灘港和洛杉磯港可以接受這些大型船舶，但並非所有港口都能同時容納2萬個貨櫃的大型船舶。」

卡特說，小型船舶可以進入世界各地的其他港口，包括像是密西西比河內陸港口，不僅可以緩解港口的壅塞和積壓，也可減少卡車運輸。

供應鏈 洛杉磯港 加州

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