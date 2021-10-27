電池革命 下一波可能是貨輪業 助實現「脫碳」

漂浮在洛杉磯和加州 長灘海岸外的數百艘柴油貨船不僅是供應鏈 混亂的表象，同時也是每年10億公噸碳排放的源頭。

新創公司Fleetzero為這兩個問題提供了解決方案。畢業於美國商船學院的聯合創始人韓德森(Steven Henderson)和卡特(Michael Carter)正在打造電池驅動貨船，這不僅有助於脫碳，還可以利用世界各地更多港口來緩解供應鏈瓶頸.

2018年聯合國國際海事組織(IMO)設定2050年將國際航運碳排放量較2008年至少減少50%的初步目標。據Clean Air Task Force表示，要實現該目標，國際航運船隊必需過渡到淨零碳燃料。

但韓德森說，「大多數解決方案最終都會讓消費者付出更多代價。如果不是新燃料就是現有燃料的衍生物，而且成本更高。」他的結論是：讓貨船脫碳的唯一永續方法是電力，重點在於如何使其成本更具競爭力。

解決辦法是替換電池。Fleetzero正在試驗在標準20英尺貨櫃中放置電池，這些改造過的貨櫃可以為海上小型船舶提供動力。當船隻進港時，只需替換這些電池貨櫃即可。

德德森說：「讓船舶使用快速更換電池更換來補充動力，這樣就能將電池成本分攤到更多貨櫃上，從而可與柴油船競爭。」

電氣化不僅有可能解決碳問題，而且使用小型船舶有助解決供應鏈困境。德德森說，自1950年代以來，貨櫃輪越做越大，即使在疫情前降低運輸成本，但也減少了可以停靠的港口數量。

他說，「真正的限制不是船隻尺寸，而是港口深度。」「長灘港和洛杉磯港 可以接受這些大型船舶，但並非所有港口都能同時容納2萬個貨櫃的大型船舶。」

卡特說，小型船舶可以進入世界各地的其他港口，包括像是密西西比河內陸港口，不僅可以緩解港口的壅塞和積壓，也可減少卡車運輸。