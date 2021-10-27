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穩健財報撐腰 道指史指創高

財經新聞組／綜合報導

美股攀升至紀錄高點，主要企業繼續公布穩健的上季業績。

道瓊工業平均指數上漲15.73點或0.04%至3萬5756.88點，連升3個交易日，再創歷史新高；盤中一度上漲逾150點。史坦普500指數上漲8.31點或0.18%至4574.79點，盤中也創下新高紀錄。那斯達克綜合指數上漲9.01點或0.06%至1萬5235.71點。

臉書股價盤中逆轉下跌打壓了主要股指，在開盤持平後一度跌深5%，收跌3.92%。該公司獲利超出分析師預期，但營收和每月活躍用戶未達預期。

在上一交易日飆升超過12%，市值首次達到1兆元後，特斯拉回吐早盤升幅，小跌0.63%。

UPS上漲6.95%，這家快遞公司所有業務部門的獲利和營收均強勁。道指成份股3M的獲利和營收超過預期，小漲0.12%。

奇異電氣(GE)上漲2.03%，該公司將全年獲利預測向上調升，同時第3季獲利高於預期。

已有近30%的史指公司公布財報，其中超過80%業績超出預期。預計史指成份股公司第3季獲利將增加約35.6%。

科技寵兒Alphabet和微軟走高。多頭看好微軟上季表現強勁，得益於其關鍵的Azure業務。分析師也預計Alphabet獲利將同比增加43%。

營收 指數 微軟

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