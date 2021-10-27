谷歌獲利佳 YouTube廣告未達標

Alphabet第3季獲利超過分析師 預期。每股獲利27.99元，超過Refinitiv估計的23.48元；營收 651.2億元，高於估計的633.4億元；YouTube廣告收入72億元，低於預期的74億元；Google Cloud營收49.9億元，低於預期的50.7億元；流量獲取成本(TAC)115億元，高於預期的111.6億元。

消費者信心指數 4個月來首升

經濟諮商會報告，10月消費者信心指數從9月的109.8上升至113.8，為連續下滑3個月後回升；分析師原本預期會出現連4個月下滑。消費者對現狀和未來6個月的預期看法都出現反彈。消費者支出約占所有經濟活動的70%。

9月新屋銷售80萬套 半年新高

商務部表示，9月新屋銷售增加14.0%，經季節性調整後年率為80萬套，為3月以來最高水平，高於預期的76萬套。8月銷售速度從前值74萬套調降至70.2萬套。9月銷售額年減17.6%。9月新屋價格中位數年增18.7%至40.8萬元。以9月銷售速度計算，房屋供應量為5.7個月，低於8月的6.5個月。

GM發表2023雪佛蘭Corvette Z06

通用汽車(GM)26日發表其知名的美國跑車雪佛蘭Corvette的最新高性能Z06版。這款2023年車型是塞道專用車型，搭載全新5.5升V-8自然進氣擎，最大馬力670匹，扭力為每英尺460磅。GM宣稱它在所有量產車型同類引擎中最強大。目前最新版本是2019車型，是史上唯一配備渦輪增壓V-8引擎的車型。

訴訟和解金拖累 推特 上季虧損

推特第3季因支出7.66億元一次性訴訟相關費用而虧損，該金額與9月宣布的8.095億元和解金有關，推特被控在用戶成長方面誤導投資者。上季調整後虧損54分；營收12.84億元，略低於12.85億元預期；可貨幣化每日活躍用戶(mDAU)2.11億，接近預期的2.119億。

智慧雲端助力 微軟獲利成長48%

微軟第1財季獲利205億元，成長48%，調整後每股獲利2.27元。營收453.2億元，高於Refinitiv分析師預期的439.7億元。智能雲端部門包括Azure公共雲、企業服務、GitHub、SQL Server、System Center、Visual Studio和Windows Server，營收達169.6億元，年增31%，超過估計的165.1億元。