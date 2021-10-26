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240億美元貨物仍滯留加州外海 美塞港恐持續至明年中

編譯林聰毅／綜合外電
高盛估計，載有240億美元貨物的數十艘貨櫃輪，仍在加州外海等待進入洛杉磯及長灘兩座港口卸貨，而美國塞港情況可能會持續至明年中 。路透
高盛估計，載有240億美元貨物的數十艘貨櫃輪，仍在加州外海等待進入洛杉磯及長灘兩座港口卸貨，而美國塞港情況可能會持續至明年中 。路透

CNN引據高盛的研究報告說，目前約有240億美元的貨品仍在美國加州外海等待入港處理，從洛杉磯及長灘兩大港口極度壅塞的情況來看，這個麻煩非但今年解決無望，還可能持續至明年中。

高盛25日在研究報告中警告客戶，積壓和運輸成本上升可能「至少」持續到明年年中。高盛的經濟學家報告中總結說：「對於美國港口潛在的供需失衡，沒有立即可用的解決方案。」

這對美國經濟和一般民眾來說都是壞消息，因為供應鏈瓶頸正在推高成本、延遲出貨，並使購物者的選擇減少。美國的消費者物價年增率創下 2008 年以來最大。 根據 Adobe Analytics 的數據，相較於2020年 1月，線上缺貨的產品數量激增了 172%。

這場供應鏈危機的最明顯證據是，數十艘貨櫃輪停泊在洛杉磯和長灘港外等待卸貨。高盛估計，光是在這兩座港口外就有 240 億美元的貨物等待處理。

然而，一旦船隻能夠停靠和卸貨，貨櫃仍會在港口停留數天。高盛發現，9 月在洛杉磯港和長灘港，約有三分之一貨櫃在從船上卸下後仍停留了五天以上，而新冠肺炎疫情前，這項比例為低個位數百分比。

本月稍早白宮宣布了洛杉磯港、工會和幾家大公司的承諾，將會全天候運營，包括周六、日在內。高盛表示，此舉「可能會有幫助」，但也需要其他港口、卡車司機、鐵路運營商和倉庫的合作。最大的問題仍然是勞工短缺，包括卡車司機。

不是只有加州的港口才有塞港問題，高盛發現，在全美各地，載貨船隻通過美國港口的時間比往常的標準增加了兩倍。一旦美國過了年底假日購物季的需求高峰，高盛預計堵塞情況將「略微」緩解。

高盛表示，只要供應鏈沒有遭受「進一步的衝擊」（例如疫情復熾及封鎖措施），明年2 月農曆新年過後，壅塞應會「更有意義地緩解」。

報告的結論說：「但至少在明年年中之前，壅塞可能會在某種程度上會持續下去，我們的分析師預計，至少在明年運費可能明顯高於疫情前的水平。」

穆迪分析公司上周同樣警告說，供應鏈壓力正在加劇，「目前還沒有消退的跡象」。本月稍早些時候，美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）告訴 CNN，美國供應鏈問題「肯定」會持續到 2022 年。

高盛 美國 洛杉磯港

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