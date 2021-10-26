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美韓同意設立半導體合作熱線 層級升高至局長級

編譯林奕榮／綜合外電
南韓與美國同意設立局長級熱線，定期討論穩定半導體供應合作事宜。 路透
南韓與美國同意設立局長級熱線，定期討論穩定半導體供應合作事宜。 路透

南韓產業通商資源部（Ministry of Trade, Industry and Energy）26日表示，首爾與華府已同意設立熱線，定期討論穩定半導體供應合作事宜，並把現有的對話管道層級升高至局長級，以應對全球晶片荒。

產業通商資源部表示，對於美國近來要求三星電子和其他全球晶片製造商在11月8日前提供供應鏈資料一事，南韓政府也持續表達關切。

首爾當局已表示，美方的要求可能導致商業機密外流；據傳南韓晶片業者準備提供一些資料，但內容不會違反合約中的保密協議。

產業通商資源部表示，該部的產資部材料融合局局長崔祐碩（Choi Woo-seok）已與美國商務部掌管製造業務的副助理部長高曼（Monica Gorman）通話，討論半導體的合作事項。

產業通商資源部的官員表示：「我們已向美國充分解釋南韓產業高度關切美方的要求，也計畫與美方密切討論這個議題。」

南韓與美國同意設立局長級的對話管道，定期討論半導體合作事宜；今年5月南韓總統文在寅和美國總統拜登舉行峰會，決定深化雙方合作，設立局長級熱線是這項合作計畫的一環。

此外，美韓也同意擴大並升級例行的雙邊產業對話機制，這個對話管道是在2017年美韓峰會後建立。

南韓 美國 晶片

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