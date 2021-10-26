我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本真子公主夫婦召開結婚記者會 小室：我愛真子

南韓前總統盧泰愚逝世 享壽88歲

女股神伍德推文回全球首富馬斯克 新技術緩解通膨壓力

編譯季晶晶／綜合外電
方舟投資管理公司創辦人伍德。路透
方舟投資管理公司創辦人伍德。路透

有女股神之稱的方舟投資管理公司（Ark）創辦人伍德（Cathie Wood）25日深夜在推特上回應全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），有關短期通膨壓力「強勁」的評論，她認為，儘管出現與新冠疫情和石油供應限制相關的供應鏈瓶頸，引發通膨，但新技術有助「壓平通膨曲線」，能緩解價格壓力。

伍德稍早推文說，人工智慧、電動車、機器人、基因定序和區塊鏈技術等帶來的通貨緊縮，能克制住價格壓力。馬斯克在下面評論：「我不知道長期，但短期而言，我們看到強大的通膨壓力。」

伍德回應：「如果消費者和企業期望較低的價格，大多會推遲購買，從而加劇貨幣流通速度下降。儘管去年爆發周期性通膨，但流通速度在低檔徘徊。如果方舟投資是對的，下一回合就下來了。」

她還說：「我對千禧世代的行為感到震驚，他們犧牲短期消費以償還學貸或投資加密貨幣和其他資產。銀行貸款成長也很溫和，如果貨幣流通速度增加，情況不會是這樣。」

伍德最後說，「共識看法是，通膨仍會是問題，而且可能變得更糟，這表明股票和固定收益市場正將其納入貼現率考量」，這麼一來，「通貨緊縮將是更大的驚喜」。

投資 貨幣 馬斯克

上一則

南韓貿易規模破1兆美元 刷新最短時間破兆紀錄

下一則

美韓同意設立半導體合作熱線 層級升高至局長級

延伸閱讀

遇紅綠燈會左轉逆向 特斯拉暫收回新版全自駕軟體

遇紅綠燈會左轉逆向 特斯拉暫收回新版全自駕軟體

特斯拉超威 股票一路飆 市值首破兆

特斯拉超威 股票一路飆 市值首破兆
史上最大綠能車訂單推特斯拉市值破1兆美元 馬斯克更富

史上最大綠能車訂單推特斯拉市值破1兆美元 馬斯克更富
女股神伍德：三大通縮力量將抑制供應鏈受阻引發的通膨

女股神伍德：三大通縮力量將抑制供應鏈受阻引發的通膨

熱門新聞

停滯性通膨是近來華爾街人人談論的話題，但目前仍只有少數人相信美國經濟真的會走到那一步。路透

萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？

2021-10-22 10:18
CNN報導，美國房市熱潮目前沒有明顯降溫跡象，有投銀認為，隨著房貸利率升高，房價可能觸頂，價格再難有突破。路透

CNN：房市欣欣向榮 堪比美國經濟的「勁量電池」

2021-10-23 12:51
推特創辦人兼執行長多爾西23日示警稱全球恐發生惡性通膨。(路透)

美通膨30年新高 推特創辦人：惡性通膨正在發生

2021-10-24 14:49
彭博資訊報導，柴犬幣價格過去24小時大漲50%，達到紀錄新高，已成為市值第11大加密幣。　　（網路照片）

柴犬幣創新高 大漲50% 成第11大加密幣

2021-10-24 12:03
「女股神」伍德認為，三大通貨緊縮力量將抑制通膨。 路透

女股神伍德：三大通縮力量將抑制供應鏈受阻引發的通膨

2021-10-25 07:25
Xbox的小冰箱一開始預售，即銷售一空。 （取材自官網）

不再是迷因 微軟推Xbox造型小冰箱 成購物季夯品

2021-10-20 07:34

超人氣

更多 >
男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他
華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰
美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家
麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點
美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張

美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張