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租車業改用電動車 赫茲打頭陣

財經新聞組／綜合報導
赫茲租車向特斯拉訂購10萬輛電動車。（路透）
赫茲租車向特斯拉訂購10萬輛電動車。（路透）

包括Avis Budget Group和Enterprise Holdings等汽車租賃業者總是有許多理由放緩採用電動車，它們通常可以靠租車者忘記在還車時加滿油箱而多賺一點。

但25日起情況不同了，赫茲(Hertz)和特斯拉達成10萬輛電動車交易，向主要汽車租賃公司發出一個訊號：必須快速改用電動車，而且越快越好。

Northcoast Research汽車業分析師希利(John Healy)並不感到意外，赫茲是大型汽車租賃公司中第一家押注電動車的公司。在經歷產業整合後，這三家在機場航站旁設點的汽車租賃公司的占比高達95%：Enterprise旗下擁有Alamo和National；赫茲擁有Dollar和Thrifty； Avis則有與Budget。但截至目前，只有赫茲提供電動車，但重點只放在使用Ultimate Choice等優質服務的豪華租車者的小眾市場。

如果需求還不足以證明為電動車大量支出是合理的，那麼赫茲的購車案可能是時機已到的訊號。但是，租車業還需克服對電動車猶豫不決有關的巨大經濟障礙。

隨著赫茲準備在私募股權投資客重組後重新IPO，與特斯拉的合作為其提供另一種在綜合租賃汽車領域脫穎而出的方式。但最終，電動車車隊是主要租車公司都需要解決的一個問題，作為永續發展承諾和新經濟思維的一部分。

Wedbush Securities負責特斯拉的分析師艾夫斯(Dan Ives)表示，由於大量採購，租賃車隊一直動見觀瞻，「事實上，赫茲花費超過40億元一頭扎進電動車，對特斯拉來說甚至是空前之舉。」但這不僅代表市場對電動車的興趣，而且代表特斯拉可以生產的供應轉折點。

租車業每年需要150萬至200萬輛汽車，這將是新銷量的重要部分。

艾夫斯說，「對特斯拉來說，未來起碼有200萬輛的需求。」

電動車 汽車 特斯拉

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