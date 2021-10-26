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推特CEO宣稱 惡性通膨將至

財經新聞組／綜合報導

推特(Twitter)聯合創始人多爾西(Jack Dorsey)對美國不斷升級的通貨膨脹表示關注，認為情況將變得更糟。他推文指出，「惡性通貨膨脹將會改變一切，而且它正在發生。」

美國消費者物價通膨接近30年高點，人們越來越擔心問題可能比政府官員預期的更糟。

聯準會(Fed)主席鮑爾22日承認，通膨壓力「可能會持續比之前預期更長的時間」，並指出可能「持續到明年」。他預計Fed很快將開始撤回其為幫助經濟而提供的寬鬆政策，批評人士一直認為這些措施助長了通膨。

在回應用戶評論時，多爾西22日推文指出，他認為全球通膨問題正在升級，「這種情形將很快在美國出現，全世界也一樣。」他目前是推特和Square的CEO。

宣稱通膨升級是一回事，但多爾西使用「惡性通膨」這個名詞可能會讓有些人感到驚訝。它是指物價急速上漲的情況，可能會破壞貨幣並拖垮整個經濟。

億萬富翁投資客瓊斯(Paul Tudor Jones)和其他人都認為通膨正在上升。瓊斯認為比特幣是一種很好的通膨對沖工具，「顯然有個適合加密貨幣的用處，它目前的優勢超過黃金。」

但大多數主要投資人並不像多爾西那樣將其稱為「惡性通貨膨脹」。

美國 通貨膨脹 投資

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