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高盛：運輸壅塞 明年中才有解

財經新聞組／綜合報導

經濟學者和最近發表講話的商界領袖表示，美國大型港口的航運壅塞以及導致的貨物短缺和售價飆升，可能要到2022年才能解決。

高盛表示，大約有77艘船在洛杉磯和長灘外海等候卸貨，運載貨物價值240億元。

這股壓力正在影響經濟，從雜貨店到大型製造商的一切都受到限制。消費品和批發商品價格都在飆升。預計這些趨勢將造成假期通貨膨脹，聖誕樹下的禮物可能會減少。

高盛經濟學者沃克(Ronnie Walker)在給客戶的報告中表示：「積壓和運輸成本上升可能至少會持續到明年年中，因為美國港口潛在的供需失衡沒有立即解決的辦法。」

不過最終還是可能會紓解。沃克補充說，壓力「應該很快就會開始緩解」，但只會「隨著在假期前持續的季節性航運需求高峰期而有所緩解」。隨著貨櫃運輸量減少，這些問題應該會在假期和農曆新年之後減少。

與此同時，消費者將支付更多而獲得更少。

現在，經由美國主要港口運送貨櫃所需時間是平時的3倍。高盛指出，9月洛杉磯和長灘港口約有三分之一的貨櫃在運出碼頭前停留時間超過5天。長灘卸貨量下降9.1%，洛杉磯下降3.6%。

拜登總統試圖命令港口24小時運作來解決這個問題，但效果微不足道。持續的勞動力短缺和供應鏈中缺乏協調削弱了效果。

沃克說，「美國港口潛在的供需失衡問題仍無法立即解決。」

即使未來會有所緩解，但他強調「至少在明年年中之前，塞港問題可能會在一定程度上持續存在，我們預計，至少明年運費可能會顯著高於疫情前水平。」

因供應鏈中斷，企業不得不想辦法保持產品流通。在第3季財報季中這個問題被反覆提及。許多主管表示遭受運輸延誤的打擊，但已採取各種策略來減輕損失。

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