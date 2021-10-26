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股價暴跌 專家：Beyond被誤解

財經新聞組／綜合報導

Beyond Meat在對第3季銷售發出財務預警後股價再次跳水。這家替代肉類公司在將Delta變種病毒和零售訂單下降歸咎於營收低於預期的原因，上周大跌12%。該公司定11月初發布正式財報。

該股自1月創下高點後下跌近60%，遠低於2019年中期創下的230元以上歷史高點。25日收報96元。

BK Asset Management外匯策略總經理施洛斯伯格(Boris Schlossberg)表示，Beyond可能受到不公平的理解，「該公司在某些方面的確被誤解了。」「公司的未來真的不完全在於肉。它的肉製品很好，這是必須承認的。它所有產品的未來事實上將更依賴合成家禽和豬肉。」

他說，與牛肉相比，家禽和豬肉的質地和味道更容易複製。

施洛斯伯格補充說，Beyond的成功在於與批發商合作，而非零售銷售，「如果能夠降低成本，它的產品將具有巨大的優勢。」「如果能簡單地生產更便宜、更好的產品，從麥當勞到學校午餐的批發商，對它們來說可能是個比普通消費者更大的市場，我認為這將是未來的發展方向。」

零售銷售仍占Beyond營收總銷售額的74%，而餐飲服務只占26%。

他說，「關鍵在於創新和新產品發布，當然還有品味和成本。如果能夠實現這些目標，Beyond Meat的未來將非常非常光明。」

New Street Advisors創始人薩波魯(Delano Saporu)看好該公司產品，但表示即使回調，其股價仍被高估，「植物性肉類行業會繼續成長，但估值真的有點出格。」

Beyond的本益比為13倍，而指標史坦普500指數遠低於3倍。

薩波魯說，「我認為現在不宜進場。我希望它會再多回跌一點，但從好的方面來看，它仍有一些成長空間。這仍然是個具有一些長期優勢的領域和行業。」（財經新聞組）

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