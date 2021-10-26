業績反彈 Sweetgreen將上市

沙拉連鎖店Sweetgreen申請在紐約證券交易所(NYSE)上市，股票代碼為SG。該公司去年淨虧1.412億元，營收 2.206億元，同店銷售額下降26%。但今年出現反彈。截至9月26日同店銷售額增加21%，虧損由去年同期1.002億元收窄至8690萬元。Sweetgreen計畫未來3到5年內擴大一倍。

假期購物 亞馬遜 保證送達

亞馬遜向購物者和產業觀察人士保證已做好充分準備，在假期期間避免出現供應鏈挑戰。亞馬遜表示，該公司的飛機、卡車、輪船和送貨車的組合以及配備人員的倉庫，使其處於有利地位，可以「隨時隨地為客戶提供想要的東西，無論假期期間身在何處」。

貝佐斯太空 站 2030完成部署

貝佐斯所屬的藍色起源(Blue Origin)公布了名為「軌道礁」的私人太空站計畫，將與多家航太公司合作建造，預計將在2025年至2030年間部署完成。Blue Origin將最多可容納10人的軌道礁太空站形容為太空中的「混合用途商業園區」，並能為太空遊客提供「異國風情的款待」。

ABL Space募資2億 估值24億

火箭製造商ABL Space宣布完成來自現有股東的2億元融資，將這家私營企業的估值推高至24億元。ABL的最新融資是根據3月最新一輪融資的擴展。這些資金來自現有股東，包括T. Rowe Price、Fidelity Management、Venrock、New Science Ventures、Lynett Capital和Lockheed Martin Ventures。

PayPal澄清無意收購Pinterest

美國支付巨頭PayPal回應「市場謠言」表示，目前對收購社群媒體平台Pinterest不感興趣。PayPal股價上漲2.7%，而Pinterest大跌12.71%。《彭博》日前報導，PayPal正在就收購Pinterest進行後期談判。

臉書Q3獲利達標 營收不如預期

臉書第3季獲利優於預期，而營收未達預期。每股獲利3.22元，高於Refinitiv預期的3.19元；營收290.1億元，不如分析師預期的295.7億元。StreetAccount數據顯示，每日活躍用戶(DAU)19.3億，與預期相同；每月活躍用戶(MAU)29.1億，略低於分析師預期的29.3億；每用戶平均收入(ARPU)10元，低於分析師預期的10.15元。