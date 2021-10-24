5大市值科技巨人本周財報 美股的考驗來了

分析師認為，美國企業好壞財報之間拔河之下有利市場，讓標普500指數創下新高。本周可能遇到困難，財報季可能終會出現裂痕。（歐新社）

美股三大指數上周五（22日）漲跌互見，道瓊則不甩通膨居高不下的疑慮，收漲73.94點，重登歷史新高。接下來一周是「超級財報周」，美股前五大市值的科技巨人都將公布財報，對於指望美股攀高的投資 人，將是一道道難以企及的天險。以下是今天開盤前，最值得關注的五件外電要聞：

●美超級財報周 考驗美股

道瓊上周五收在3萬5677點，是8月以來再度攀上歷史高峰。標普500和那斯達克綜合指數各跌0.1%和0.8%。一周下來，三大指數仍收紅，漲幅都在1%以上。

不過，英特爾崩跌11%，費城半導體指數受到拖累，上周五跌1.2%，台積電ADR也跌1.8%，高於台北交易股票益價縮至6.1%。

蘋果 、微軟、Alphabet、臉書、亞馬遜都將在本周公布財報，才是美股所面臨的真正考驗。卡特彼勒（Caterpillar）、可口可樂、美國 默克、波音和麥當勞在內道瓊三分之一成分股也將公布財報。

●本周科技巨人財報要關注什麼？

英特爾以元件短缺為由來解釋業績不如預期，因此晶片在內供應鏈的問題，勢必成為本周蘋果財報關注的重點，而亞馬遜財報將可窺見物流瓶頸對購物旺季的可能影響。

Chase Investment Counsel 總裁塔茲說：「如果蘋果說，我們賣出了很多手機，只不過有晶片短缺的問題。這下問題就真的很嚴重了，因為他們向來比別人優先取得晶片。」

Snap上周五崩跌27%，這家社交媒體公司表示，蘋果改變隱私規則會影響廣告業務。臉書和Alphabet也分別大跌5%和3%。臉書本周一率先公布財報，投資人勢必關切蘋果新規對臉書的影響。

從英特爾和IBM重挫來看，投資人會重懲財報不佳的科技股。不過，英特爾警告，產業普遍存在的元件短缺問題影響旗下PC晶片事業，但上周五災情並未殃及半導體類股。預定本周公布財報的超微（AMD）不跌反漲0.4%，半導體設備股也上漲。

●西德州油價漲九周，創六年來最長紀錄

美國西德州原油價格上周連續九周收漲，創下六年來最長連漲紀錄；布蘭特原油也連續七周收漲。主要因為石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）的石油供給維持中等水位，而美國的頁岩油供應也縮減。

西德州原油上周五（22日）收盤上漲1.5%，報每桶83.76美元，離上周曾觸及的七年新高不遠；布蘭特原油周五上揚1.1%，報每桶85.53美元，略低於前一個交易日時一度觸及的近三年最高價每桶86.10美元。一周來布蘭特漲1%，西德州漲1.8%。彭博資訊報導，這是2015年至今最長漲勢。

●葉倫預計美國通膨將在明年年中前持續攀高

美國財政部長葉倫預計物價漲幅將在2022年上半年保持高位，但她反駁外界說美國通膨存在失控風險的批評。

耶倫周日在CNN節目上表示，隨著供應瓶頸、美國勞動力市場吃緊以及新冠疫情引發的其它因素改善，通膨料會在下半年放緩。她說，當前狀況反映的是「暫時」痛苦。

葉倫反駁前財長桑莫斯等人對聯準會（Fed）可能導致通膨失控的批評。「美國人已經很久都沒見過我們最近經歷的這樣的通膨了。但隨著我們恢復常態，可以預計那種情況會結束。」

聯準會主席鮑爾上周五表示，他如今對通膨居高不下的情形益發感到憂心；他也明確表示，Fed將在不久之後開始縮減購債規模，但他也強調，要對勞動市場的復原保持耐心，所以還不是升息的時候。

●半導體振興法案卡關國會，英特爾揚言擱置在美蓋廠

英特爾政府關係主管湯普森（Al Thompson）告訴彭博新聞，包含政府補助金的半導體產業振興法案在國會卡關，促使英特爾考慮是否擱置斥資數十億美元在美國建新半導體廠的計畫。

湯普森說，政府的協助對建新廠至為關鍵。他說：「若無CHIPS提供資助，我們就無法那麼做，會非常棘手。」他指的是對半導體製造商提供520億美元補助金和獎勵的法案，全名是「為半導體在美生產創造有益動機法案」（CHIPS for America Act）。

英特爾執行長基辛格接受彭博電視台訪問時則婉轉表示，此投資案有賴國會支持。他說：「我們擬定的資本支出計畫，並未假設政府方面鼎力相助，但我們的確希望因美國政府的投資，我們的投資格局能更大、更快落實。」