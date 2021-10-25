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離職潮來襲 企業推財務福利留人

文／周芳苑

在美國，職場裡許多人面臨經濟壓力，雇主近來開始關注。

調查發現，無論因為對新冠疫情有所回應、或者在「大離職潮」(Great Resignation)下飽受失去員工的威脅、抑或是其他長期存在的因素，全美很多企業紛紛提供財務健康福利

美國銀行(Bank of America)今年對全美1363名全職員工進行調查，新出爐的工作場所福利調查報告(Workplace Benefits Report)顯示，46%受訪雇主表示正提供財務福利，高於2020年的40%。

此外，人力資源管理協會(Society of Human Resource Management)和職場理財顧問業者Morgan Stanley at Work合作調查發現，疫情爆發以來，26%人資專業人士說他們增加、擴大福利，幫員工化解財務壓力。

這意味著，未強化福利的雇主仍近四分之三。然而，多數員工想要這些福利。這項調查今年6月進行，受訪者包括1205名人資專業人員、1000名在職美國人和1000名失業美國人。

這些福利除了401(k) 退休儲蓄計畫等傳統項目外，還包括財務指導、學生貸款援助、應急儲蓄協助和財務規畫。

值此大量工人揚言辭職之際，提供財務福利可能是招募和留住員工的關鍵；人資管理協會另一調查發現，52%工人正考慮辭職。

總部位於紐約的Morgan Stanley at Work財務健康主管巴克(Krystal Barker)說，從人力資源目標考量，他希望吸引並留住人才、讓人們充分發揮自我且提高生產力，藉助財務福利可達到這些目的。

一家接受Morgan Stanley at Work輔導的大型製造業者面臨中階主管搶人壓力，便提供財務健康福利留住人才，其中包括個人理財規畫；巴克說，如今已證明，這是必備的員工福利。

早在2018年，健保業者Northwell Health主管便發現財務福利非常重要，如今在大離職潮下，更可讓雇主脫穎而出；Northwell Hearth財務福利因疫情而延至今年稍早推出，7萬7000名員工受惠。該公司福利長格魯巴德(Diana Grubard)說，長期關注員工福利讓他們在大環境下別具特色，得以吸引並留住人才。

這家健保業者最近因解雇1400名未接種新冠疫苗員工而備受關注，提供各式數位教育管道讓員工個別與理財專業人士會面互動。格魯巴德說，這樣的福利很具體實在，其價值超過這些計畫執行成本。

格魯巴德進一步闡述，不妨想想自己面臨財務壓力時的感受，也想想那樣的壓力如何導致不安、沮喪、肥胖及各種潛在疾病，連帶造成員工缺勤、生產力下降。

數據證明了財務壓力拖累生產力。

洛克頓退休服務中心(Lockton Retirement Services)針對全美613人進行調查，發現員工一旦財務壓力大，沒生病卻請病假的比例加倍，有壓力員工請病假的比率為48%，無壓力員工請病假僅占24%。

理財得當與否也與耗用工作時間處理財務息息相關。2021年TIAA研究所的GFLEC個人理財指數(GFLEC Personal Finance Index)顯示，理財能力較差的員工每周平均花6小時處理財務問題，能力較佳員工每周只花1小時處理財務。

喬治華盛頓大學(George Washington University)商學院教授兼該校GWSB全球金融素養卓越中心創辦人盧薩爾迪(Annamaria Lusardi)說，如果把解決財務問題的工作時數乘以時薪，相互比對後將不難看出提供財務教育的價值。

盧薩爾迪認為，對雇主和員工來說是雙贏。

為打造強大穩固的財務福利方案，雇主必須採取一套整體方案，不僅包括退休儲蓄計畫，還要協助員工建立應急儲蓄、管理債務並提供金融教育等；盧薩爾迪說，要像堆積木般一點一滴開始。

根據TIAA研究所的GFLEC個人理財指數，40%未退休成人沒有足夠非退休儲蓄支付一個月的生活費用。

新冠疫情爆發前，許多人已有財務壓力和焦慮。金融業監管局(Financial Industry Regulatory Authority)的投資人教育基金會(Investor Education Foundation)2018年研究發現，全美53%受訪者表示財務狀況讓他們焦慮，44%覺得討論財務狀況有壓力，這波疫情讓這些壓力雪上加霜，尤其是女性和有色人種。

盧薩爾迪表示，疫情爆發後，多數人深受其害，需要更加妥善理財。

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