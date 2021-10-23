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道瓊工業指數再創新高 下周得過科技巨人財報重重險阻

編譯劉忠勇／綜合外電
道瓊工業指數收在35,677.02點，8月以來再度攀上歷史高峰。歐新社
道瓊工業指數收在35,677.02點，8月以來再度攀上歷史高峰。歐新社

道瓊工業指數周五不甩通膨居高不下的疑慮，收漲73.94點，重登歷史新高。下周是「超級財報周」，美股前五大市值的科技巨人都將公布財報，對指望美股攀高的投資人，恐怕是一道道難以企及的天險。

道瓊工業指數收在35,677.02點，8月以來再度攀上歷史高峰。史坦普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.1%和0.8%。一周下來，道指上漲1.1%，史坦普和那斯達克各漲1.6%和1.3%。

受到英特爾（Intel）崩跌11%所拖累，費城半導體指數跌1.2%，台積電ADR也跌1.8%。

聯準會（Fed）主席鮑爾表示，全球供應鏈的限制和短缺導致通膨率居高不下，「持續時間可能比先前預期更長，也許會持續到明年大半的時間」。不過他也強調，很可能的一種情況是，隨著這些不利因素的緩解，通膨會回落到2%目標附近。

美國10年期公債殖利率已漲到4月來最高的1.704%；10年期抗通膨債券所反映的平衡通膨率高達2.66%，是15年來最高；聯邦資金期貨反映明年6月升息的機率已高達70%。

Ned Davis Research首席全球總經策略師卡利許（Joseph Kalish）說：「市場漸漸押注，Fed會藉升息來替通膨壓力降溫。」

不過，整體來看，在大部分企業公布穩健財報的支持下，投資人似已消化比預期更早升息的現實。據統計，周三止99家公布財報的企業中，只有10家遜於市場所料。

蘋果、微軟、Alphabet、臉書、亞馬遜都將在下周公布財報，卡特彼勒（Caterpillar）、可口可樂、美國默克、波音和麥當勞在內道指1/3成分股也將公布財報，美股將面臨真正考驗。

National Securities首席市場策略師霍根（Art Hogan）說：「好壞財報之間拔河之下有利市場，讓史坦普500指數創下新高（周四）。下周可能遇到困難，財報季可能終會出現裂痕。」

英特爾以元件短缺為由來解釋業績不如所料，因此晶片在內供應鏈的問題，勢必成為下周蘋果財報關注的重點，而亞馬遜財報將可窺見物流瓶頸對購物旺季的可能影響。

Chase Investment Counsel 總裁塔茲說：「如果蘋果說，我們賣出了很多手機，只不過有晶片短缺的問題。這下問題就真的很嚴重了，因為他們向來比別人優先取得晶片。」

Snap 周五崩跌27%，這家社交媒體公司表示，蘋果改變隱私規則會影響廣告業務。臉書和Alphabet也分別大跌5%和3%。臉書周一率先公布財報，投資人勢必關切蘋果新規對臉書的影響。

從英特爾和IBM重挫來看，投資人會重懲財報不佳的科技股。不過，英特爾警告，產業普遍存在的元件短缺問題影響旗下PC晶片事業，但周五災情並未殃及半導體類股。下周公布財報的超微（AMD）不跌反漲，半導體設備股也上漲。

指數 蘋果 投資

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