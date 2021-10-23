像暴龍…通膨歷時「短暫」 破壞力卻不可輕忽

回顧整個地球歷史，暴龍在地表上存活時間相當「短暫」，但那段時期卻主宰地球，四處蹂躪，讓萬獸飽受驚嚇。分析師以此比喻當前通膨看似「短暫」，破壞力不容小覷。路透

通膨復熾是目前投資 人擔心的問題，隨著各式各樣物價齊漲，通膨愈看愈不像是「暫時」的，許多經濟學家和分析師紛紛示警，呼籲決策當局切莫輕忽通膨久久居高不下對經濟的衝擊力道。

巴隆周刊（Barron's）報導，BMO資本市場公司日前就發布報告，形容此刻通膨的「暫時性」看來有如古早的恐龍：兇猛的暴龍曾「短暫」主宰地球，四處蹂躪，讓萬獸飽受驚嚇，最後才從地表消失。

從能源價格不斷上漲、金屬行情強勁反彈、供貨短缺影響層面日益擴大（現在連南瓜和萬聖節服裝都缺貨！），到日前出爐的數據顯示加拿大整體通膨率飆上18年新高，種種現象都使「通膨短暫」說法顯得愈來愈與現實脫節。

債市投資人已警覺到苗頭不對，美國和加拿大10年期公債價格下跌，走勢反向的殖利率在21日都升抵1.70%，分別是今年春季和2019年底以來最高。不過，股市投資人似乎對通膨威脅仍不為所動，史坦普500指數 、道瓊工業指數和多倫多證交所指數本周全都登上歷史高峰，一掃9月股市遭遇「迷你版修正」（史坦普500指數總計回跌5.2%）的陰霾。

值得提高警覺的是，最近通膨熱度日增，實質經濟活動卻大致令人失望。BMO指出，這現象反映供應跟不上消費者支出勁增的腳步，強烈的需求助長了物價漲幅，卻未能激出供應量成長。