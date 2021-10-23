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財經簡訊

財經新聞組／整理

Beyond Meat預警營收未達標

Beyond Meat股價跌至52周新低，因該公司警告預計第3季營收將低於預期。Beyond預計淨銷售額為1.06億元，低於之前預期的1.2億至1.4億元。Refinitiv調查的華爾街分析師預計上季營收為1.331億元。該公司沒有發布每季財測，但分析師預計每股虧損29分。

今年電影票房落後2019年7成

2021年的電影票房銷量已經超過微不足道的2020年，但仍遠落後於2019年的114億元近70%。根據Comscore的統計數據，截至17日，美國本土票房已達28.4億元。10月雖僅有2周統計數字，已是今年單月第二高。上半月電影票銷售額已經達到4.156億元，僅落後大片遍出的7月5.838億元。

塑身衣Spanx跨足牛仔衣市場

以塑身衣出名的Spanx，創始人布萊克莉(Sara Blakely)表示正在大力推出其他類別的服裝，包括牛仔服飾，希望讓所有服裝對女性來說更舒適。該公司還準備繼續擴大其直接面向消費者的部門，減少對折扣零售商和其他如百貨公司等批發合作夥伴的依賴。

YouTube在12/9後自Roku下架

在Roku與YouTube母公司谷歌之間出現長達數月的鬥爭後，谷歌21日宣布，自12月9日起將不再允許Roku客戶將YouTube或YouTube TV下載到他們的設備上，但已下載安裝的Roku客戶仍然可以正常使用這些App。在12月9日之後購買新Roku設備的任何人都將無法安裝YouTube。

岡拉克指2022年前通膨高於4%

億萬富翁債券投資客岡拉克(Jeffrey Gundlach)表示，消費者物價通膨可能會在2021年保持高位，並至少在2022年前保持在4%以上。身兼DoubleLine Capital負責人的岡拉克引用住房成本和工資上漲壓力指出，當前的通貨膨脹是非暫時性的，而且很可能會持續到未來。

散戶追捧 川普社媒股價倍增

由於散戶大舉湧入，將與前總統川普規畫的社交媒體平台合併上市的 Digital World Acquisition Corp.股價繼續推升。在那斯達克交易代碼為DWAC的這家SPAC企業一度飆升216%，收漲107%，收於每股94.2元。由於多次波動，盤中數度暫停交易。該股兩天漲幅超過800%。

YouTube 營收 電影

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