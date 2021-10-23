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Crocs今年漲143% 仍可買進

財經新聞組／綜合報導

製鞋業者Crocs今年出人意料地成為贏家，而Inside Edge Management創始人戈登(Todd Gordon)對於這支經歷過巨大的反彈的個股，仍然認為它的後勢依舊看好，值得買進。

總部位於科羅拉多州的Crocs在2021年已上漲143%，最近的漲勢則是受惠於本周穩健的上季財報。

戈登指出：「它們剛剛公布了財報，業績十分理想，表現出眾。」「明顯是個重大的轉型主題。」

Crocs上季財報的獲利和營收都超過預期，並同時調升全年財測。近年來，該公司的獲利能力顯著提高。預計今年每股獲利為7.38元，遠高於2019財年的1.61元。

戈登回顧這支個愛的表現指出，「以它的技術走勢圖來看，可以看到它明顯在2009年後大幅上漲，當時有點像該公司的停滯期。」「之後就是翻身開始的時候，然後是一段不錯的上漲行情，然後遇到新冠疫情而被拋售，然後最近再快速走升。」

在過去10年裡，Crocs的股價飆升了900%。但是在9月創下歷史新高之後，該股已經回落，較歷史高點下跌了7%。

戈登說，「我認為這仍是個很好的買進機會。因此，雖然在142元至145元區間的支撐正在發揮作用，但如果想將其添加到投資組合中，投資人應該都可以買進它。」

Crocs 22日收盤報每股149.76元。

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