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道指歷史新高 股指連升三周

財經新聞組／綜合報導

本周所有股指都收高，且為連3周走升，道瓊工業平均指數更是創下歷史新高。

道指上漲73.94點或0.21%至3萬5677.02點，自8月16日之後再創收盤新高。史坦普500指數在盤中觸及歷史新高後小跌4.88點或0.11%至4544.9點。那斯達克綜合指數下跌125.5點或0.82%至1萬5090.2點。

本月史指和道指上漲5%，那指上漲4%。

由於銷售弱於預期，英特爾大跌11.68%。這家半導體公司將營收下滑歸咎於整體產業的晶片短缺。Snap表示其廣告業務因蘋果隱私設定變更而下滑，股價暴跌26.66%。

社群媒體股臉書和推特也分別下跌5.05%和4.83%。

然而，有幾支科技股升至歷史新高。特斯拉延續漲勢，在盤中觸及新高後收漲1.75%。該股上季獲利和營收創紀錄，21日上漲3%。Netflix、Ebay和微軟也攀升至歷史新高。

雖然科技業出現一些波折，但到目前為止整體財報季表現出色，推動大盤在兩個月的平靜後重登歷史高點。Refinitiv數據顯示，第3季財報季到目前為止，已公布財報的117家公司中有84%獲利超出分析師預期。Refinitiv估計本季獲利可望成長34.8%。

指數 營收 社群媒體

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