香檳銷售 可望回升至疫前水平

香檳銷量正在回升至新冠疫情 重創銷售並讓人們遠離慶祝活動之前的水平。

根據香檳酒農總聯合會表示，隨著全球氣泡酒市場逐步重新開放，預計2021年全球香檳酒的銷量將達到約3.05億瓶。

人們已經準備好在分別好幾個月後再次聚會。

美國 香檳局發言人帕夫拉托斯(Natalie Pavlatos)表示：「如果非猜不可，我認為消費者甚至已經準備好慶祝生活中的小事了。」

根據代表香檳種植者和酒莊的貿易協會Comite Champagne彙編的數據，2020年香檳區的銷售額較上年下降了18%，帶進48億元的收入並出口了2.44億瓶。

香檳仍是法國僅次於航空的第二大出口業，去年營業額總計虧損約9.8億元。該區上次發布最接近這個數字的出貨量是2017年的3.07億瓶。

帕夫拉托斯說，今年香檳銷售的全貌要等到從感恩節開始直到新年除夕的假期結束後才能展現。但是，她補充說，香檳局聽說生產商正看好今年銷售水平會遠高於去年。她說，在某些地方，銷售已超過疫情前水平。

她說，「因此，實際上可能不僅是恢復正常，而且表現甚至會比2019年更好。」

2019年香檳酒莊的全球出貨量為2.976億瓶，其中大部分運往美國，價值超過7.53億元。

位於倫敦 的IWSR Drinks Market Analysis也在追踪2021年香檳銷量的增加。

一位IWSR分析師引用該集團的飲料市場分析數據表示，「在2019年下降2%之後，該產業去年下降近18%。」

該集團預計今年全球香檳銷量將增加約4%，直到2025年也將保持類似的年增率。

而預計美國香檳市場也將出現類似的增幅。