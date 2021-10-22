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谷歌App商店抽成 可折半至15%

財經新聞組／綜合報導
谷歌大幅降低App商店抽成比率。（路透）
谷歌大幅降低App商店抽成比率。（路透）

蘋果採取類似行動後，谷歌宣布也將降低其App商店的抽佣率。

谷歌發布新聞稿表示，開發商只要在Google Play商店上架，谷歌抽取的訂閱服務費就只收15%。依目前的規定，開發商須支付30%的佣金12個月之後才會降至15%。

谷歌表示，99%的開發商都符合調降佣金的條件。

該公司還表示，將另外推出一項方案，允許電子書、音樂串流媒體服務和其他付費內容的App獲得最低10%的抽佣比率。蘋果公司並未為這些類型的App提供例外寬容，也不會在其App商店中向開發商提供10%的優惠。

相較於谷歌，蘋果的App商店受到更多監管機構的關注。過去2年，蘋果已陸續將年收入不到100萬元的App、新聞App和某些特定影音串流媒體App的抽成比率從30%減至15%。但蘋果仍對第一年上架的App收取30%的費用，這代表谷歌的App商店可能對訂閱式App更具競爭力。

谷歌和蘋果都因其經營App的方式而面臨法律訴訟。7月，州檢察長宣布對谷歌提起反壟斷訴訟，指控該公司的Android版Play商店濫用對App開發商的權力。Fortnite製造商Epic Games則就蘋果和谷歌的App商店抽成和其他作法提起了重大訴訟。

國會也提出一系列法案，可能迫使蘋果和谷歌對其App商店政策做出更長期的改變。例如，《開放應用市場法案》(The Open App Markets Act)已獲兩黨支持，將迫使公司的App商店允許開發商使用其他支付系統，從而幫助它們可能選擇不接受預設服務費。

另一項兩黨支持的法案《美國創新與選擇在線法案》(American Innovation and Choice Online Act)，將禁止平台使用其看門人權力對依賴其服務的用戶或企業、包括App製造商作出歧視行為。

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