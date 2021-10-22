超快外送服務 紐約競逐市場

從上東區到威廉斯堡，快遞公司的小廣告貼在紐約市 地鐵旋轉門、公共自行車站、公共汽車候車亭和自行車快遞員的背包上。它們承諾客戶可以立即將牛奶 、冷凍披薩、尿布和其他網購商品立即送到顧客家門口。

超快外送服務的爆炸式成長將紐約市變成了試驗場，20日起推出的Gopuff是這類「即時需求」的最新代表。過去幾個月，包括來自俄羅斯的Buyk和總部位於柏林的Gorillas在內的國際品牌已在這座城市推出。還有更多即將到來，包括土耳其的Getir。

Gopuff聯合創始人兼聯合CEO戈拉(Yakir Gola)說，「當亞馬遜推出2天外送的Prime服務時，代表市場出現革命化變化。」「現在人們希望能在20分鐘內取貨。10年後可能會希望5或10分鐘內拿到。歸根結底，時間決定一切，所以必須不斷創新。」

這些公司將要挑戰雜貨商、藥商、便利店和大型零售商 ，尤其已進駐人口密集城市市場的零售商。許多業者已經推出可以更快網購的方法。沃爾瑪提供2小時以內的外送服務；Target提供快速成長的當日送達服務Shipt；Ulta Beauty和LVMH旗下的絲芙蘭(Sephora)最近宣布在特定市場當日外送乳液、口紅和其他美容產品。

CB Insights零售分析師甘迺迪(Laura Kennedy)表示，如果超快快遞公司贏得更多客戶，就可以減少競爭對手的業績並減少購物者到商店的次數。

這波企業的營運方式與Instacart、DoorDash和UberEats等第三方外送服務不同，而且更像是零售商。它們在各處開設「暗店」(dark stores)，類似於市中心的迷你倉庫。這些商店不對顧客開放，但仍有水果和蔬菜區，裝滿優格和牛奶的冷藏箱，貨架上擺滿了零食。

當購物者點擊「購買」按鍵時，揀貨員會從貨架上取走商品，交由一群外送員在短短10或15分鐘內背上背包，騎著自行車送到客戶手中。