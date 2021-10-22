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對抗通膨 專家推2個股

財經新聞組／綜合報導

對通膨的擔憂日益加劇，讓交易員們始搜尋美股中最能承受物價壓力的個股。

ERShares營運長兼首席投資策略師艾多斯(Eva Ados)表示：「在這些個股中，希望能找到能夠保持獲利率並轉嫁成本上升的代表。」「不過，我們認為有兩支不尋常的個股有能力擴大其獲利率。」

艾多斯的首選是Epam Systems，這是一家業務遍及全球的企業軟體公司，可以善用其在低成本地區營運的優勢。

艾多斯表示，該股過去10年上漲超過4400%，並且未來可能會進一步上漲，「越來越多公司想要降低成本，希望減少對美國勞動市場的依賴，並希望建立可擴展的成長平台。而自動化平台可以幫助未來的發展。這也就是Epam的最大優勢。」

她的另一項通膨保護選擇是數位廣告公司Trade Desk，由於其業務性質，該公司的營收和獲利成長十分顯著。

艾多斯說，自2020年初以來，Trade Desk上漲超過200%，「受惠於整體廣告市場向程序化廣告的轉變」。「企業都希望讓廣告能自動化展現，並使用數據來做出更好的決策。而這家公司可以承受通膨壓力並擴大獲利率，並在未來繼續成長。」

Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)也表示，投資人還有第三種通膨保護選擇，「看來真的很不錯的群體之一是醫療保健類股。」

他引用醫療保健特選產業SPDR基金(XLV)的走勢圖指出，不僅醫療保健相當抗通膨，畢竟很少消費者可以略過必要的醫療程序，而且這類股票一直朝著正確的方向發展.

馬利說，「短期來看它已突破多周趨勢線，未來看漲。」「它也創造出一個不錯的波段高點和低點，然後再向上突破，這是多頭指標。另一件值得注意的是，它在MACD圖表上出現黃金交叉。」（財經新聞組）

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