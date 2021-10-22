9月二手屋銷售 月增7%

根據全美房地產經紀人協會(NAR)的數據，9月二手屋銷售量增加7%，經季節性調整後的年率為629萬套。與上年同期相較下降2.3%。其中首購族僅占28%，為2015年7月來新低。截至9月的待售屋供應量為127萬套，同比下降13%。按現月銷售速度約代表2.4個月的供應量。

首申失業金人數 疫來新低

勞工部報告，截至10月16日當周首次申請失業保險金人數總計29萬人，再創疫來新低；較前期減少6000人，為連續第二周申領數低於30萬。《道瓊》預測值為30萬人。持續申領數也降至疫情危機開始以來的最低水平248萬人，比前周減少12.2萬人；這個數字有一周的落差。

Fed官員 禁持有個股債券

為回應投資 爭議，聯準會(Fed)宣布大規模禁止官員持有個股和債券，並限制其他活動。該禁令針對高階決策者，例如聯邦公開市場委員會(FOMC)的成員以及高級職員；未來的投資將必須僅限於共同基金等多元化資產。Fed官員不能再持有特定公司股票，也不能投資於個別債券、持有機構證券或衍生品合約。

AutoNation獲利 連6季新高

美國 最大新車銷售商AutoNation連續6季獲利創記錄，其股價盤中創下每股130元的歷史高點。由於全球半導體晶片持續短缺導致汽車價格和獲利創下歷史新高，且消費者需求超過供應面，AutoNation的獲利和銷售超過華爾街預期。今年以來AutoNation的股價上漲近70%。

靠政府補助 美航獲利勝預期

美國航空第3季獲利1.69億元，主要歸功於超過9.9億元的聯邦薪資補助。上季營收總額為89.7億美元，較2019年同期下降約25%，但高於一年前的31.7億元，也超出分析師預期的89.4億元。如果不計政府的一次性補助，每股將虧損99分，低於分析師預期的每股虧損1.04元。

西南航 再減12月航班

西南航空表示，本月初大規模航班取消和延誤導致數萬名旅客行程中斷，造成7500萬元的損失，但仍計畫進一步縮減航班時刻表。該公司將其12月運力削減至2019年同月的92%，低於2年前規畫的95%。